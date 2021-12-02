Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun ilk transferi Fenerbahçe'den! Sinan Gümüş...
Son dakika spor haberleri: Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın görevine son verilmesinin ardından takımın başına getirilen Emre Belözoğlu ile birlikte yükselen bir ivme yakalayan Başakşehir'de transfer çalışmaları başladı. Genç teknik adamın raporu doğrultusunda hareket eden turuncu-lacivertliler, Fenerbahçe forması giyen ve kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...
Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın yerine teknik direktörlük görevine gelen Emre Belözoğlu, ilk transferini Fenerbahçe 'den yapıyor. Emre Belözoğlu, Sarı-Lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ü gözüne kestirdi ve Başakşehir kulübü devre arasında transfer için temaslara başladı.
Genç teknik adam, Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini üstlendiği dönemde Sinan Gümüş'ü Genoa'dan bedelsiz olarak Kanarya'ya kazandırmıştı.
Fanatik'in haberine göre; kadro dışı kalan Sinan Gümüş'ü Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'e istemesinin ardından Fenerbahçe de bu transfere olumlu bakıyor. Fenerbahçe'nin transferde zorluk çıkarmayacağı belirtiliyor. İstanbul'dan ayrılmak istemeyen Sinan Gümüş de Başakşehir'e gitmeye sıcak bakıyor.
Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Sinan Gümüş, Sarı-Lacivertlilerle Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı toplam 20 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
27 yaşındaki futbolcu, takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Hatta Sinan Gümüş o anlarını sosyal medya hesaplarından sık sık takipçileriyle paylaşıyor.
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