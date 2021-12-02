03 Aralık 2021, Cuma

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun ilk transferi Fenerbahçe'den! Sinan Gümüş...

Son dakika spor haberleri: Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın görevine son verilmesinin ardından takımın başına getirilen Emre Belözoğlu ile birlikte yükselen bir ivme yakalayan Başakşehir'de transfer çalışmaları başladı. Genç teknik adamın raporu doğrultusunda hareket eden turuncu-lacivertliler, Fenerbahçe forması giyen ve kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

Başakşehir’de Emre Belözoğlu’nun ilk transferi Fenerbahçe’den! Sinan Gümüş...
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.12.2021

Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın yerine teknik direktörlük görevine gelen Emre Belözoğlu, ilk transferini Fenerbahçe 'den yapıyor. Emre Belözoğlu, Sarı-Lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ü gözüne kestirdi ve Başakşehir kulübü devre arasında transfer için temaslara başladı.

Başakşehir’de Emre Belözoğlu’nun ilk transferi Fenerbahçe’den! Sinan Gümüş...

Genç teknik adam, Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini üstlendiği dönemde Sinan GümüşGenoa'dan bedelsiz olarak Kanarya'ya kazandırmıştı.

Başakşehir’de Emre Belözoğlu’nun ilk transferi Fenerbahçe’den! Sinan Gümüş...

Fanatik'in haberine göre; kadro dışı kalan Sinan GümüşEmre Belözoğlu'nun Başakşehir'e istemesinin ardından Fenerbahçe de bu transfere olumlu bakıyor. Fenerbahçe'nin transferde zorluk çıkarmayacağı belirtiliyor. İstanbul'dan ayrılmak istemeyen Sinan Gümüş de Başakşehir'e gitmeye sıcak bakıyor.

Başakşehir’de Emre Belözoğlu’nun ilk transferi Fenerbahçe’den! Sinan Gümüş...

Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Sinan Gümüş, Sarı-Lacivertlilerle Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı toplam 20 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Başakşehir’de Emre Belözoğlu’nun ilk transferi Fenerbahçe’den! Sinan Gümüş...

27 yaşındaki futbolcu, takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Hatta Sinan Gümüş o anlarını sosyal medya hesaplarından sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Erdinç Sözer: Her şeyi yaptık Erdinç Sözer: Her şeyi yaptık
Trabzonspor’un eski teknik direktörü Başakşehir’de! Trabzonspor'un eski teknik direktörü Başakşehir'de!
Başakşehir’de gol sesi çıkmadı! Başakşehir'de gol sesi çıkmadı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör