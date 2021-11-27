Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Luis Nani Orlando City'den ayrıldı!
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Luis Nani, Orlando City'den ayrıldı. MLS ekibine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalayla veda eden Portekizli oyuncunun gelecek durağı merak konusu.
3 sezondur MLS ekibi Orlando City'de forma giyen Luis Nani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla takıma veda ettiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından veda mesajı yayımlayan Nani, "Her güzel şeyin bir sonu vardır. Harika anlar ve sportif başarılarla dolu 3 güzel sezonun ardından Orlando City'den ayrılıyorum. Orlando'da gerçekten çok güzel zamanlar geçirdim. Ancak sözleşmem sona erdi ve kulüp yenilememeye karar verdi. Bu kulüpte oynamak benim için bir onurdu. Destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Size en iyisini diliyorum." ifadelerine yer verdi.
35 yaşındaki futbolcu, Orlando City'de toplam 88 maçta 31 gol atıp 19 da asist yaptı.
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