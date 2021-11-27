27 Kasım 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Geçtiğimiz sezonun yıldızıydı! Dimitrios Pelkas ayrılmak istiyor

Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde beklentilerin oldukça altında kalan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde sarı lacivertlilerde performansı oldukça düşen Dimitrios Pelkas'ın takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Geçtiğimiz sezonun yıldızıydı! Dimitrios Pelkas ayrılmak istiyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.11.2021

Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde beklenilen performansı gösteremeyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Geçen sezon Fenerbahçe'nin en iyilerinden olan Dimitris Pelkas'ın eski hâlinden eser yok.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Geçtiğimiz sezonun yıldızıydı! Dimitrios Pelkas ayrılmak istiyor

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Teknik direktör Vitor Pereira'nın gelişiyle yedek kulübesine hapsolan Yunan oyuncu Pelkas, takımdan ayrılmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Geçtiğimiz sezonun yıldızıydı! Dimitrios Pelkas ayrılmak istiyor

Lyon ve Dinamo Moskova'nın listesindeki Pelkas, devre arasında veda planlaması yapıyor.

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