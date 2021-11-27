FENERBAHÇE HABERLERİ: Sistem karmaşası! Oklar yeniden Vitor Pereira'ya döndü
Fenerbahçe'de, Galatasaray zaferi sonrası Teknik Direktör Vitor Pereira'ya yöneltilen 'istifa' baskıları bir nebze azalmıştı. Portekizli çalıştırıcı, Olympiakos karşılaşmasında yaptığı oyuncu değişiklikleriyle yine hedef tahtası oldu. Pereira'nın özellikle iyi performans sergileyen İrfan Can Kahveci'yi oyundan çıkarması eleştiri konusu oldu. 'Sorumluluk benim' diyen Pereira'nın Göztepe karşısında olası bir yenilgide koltuğu yine tehlikeye girebilir. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Galatasaray derbisinde alınan galibiyet Vitor Pereira'yı 'istifa' baskılarından bir nebze kurtarmıştı. Fotomaç'ın haberine göre, Portekizli teknik direktör, Olympiakos maçında yaptığı oyuncu değişiklikleriyle yine hedef tahtası oldu. Pereira'nın özellikle iyi oynayan İrfan Can Kahveci'yi çıkarması tepki çekti. Fenerbahçe bu dakikadan sonra hücumda tüm etkinliğini yitirirken, rakip kaleye gitmekte dahi zorlandı. 4'lü savunma ile başlanan mücadelenin son bölümünde yine 3'lü defansa dönülmesi de eleştiri aldı. Olympiakos'un golü de 3'lü defansla geldi. 'Sorumluluk benim' diyen Pereira'nın Göztepe karşısında olası bir yenilgide koltuğu yine tehlikeye girebilir.
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