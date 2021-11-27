27 Kasım 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de hedef zirve! Devre arasına kadar...

F.Bahçe’de hedef zirve! Devre arasına kadar...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.11.2021

UEFA Avrupa Ligi’ne veda eden Fenerbahçe için en önemli kulvar lig şampiyonluğu olarak belirlendi. Sarı lacivertliler, devre arasına kadar zirve ile puan farkını eritme hedefinde. Kanarya, ocak ayındaki takviyelerle mutlu sona ulaşmaya çalışacak. Teknik Direktör Vitor Pereira, "Lig bizim ana kulvarımız" diyerek camiaya mesajı verdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Olympiakos'a Yunanistan'da 1-0 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne havlu atan Fenerbahçe'de gözler Süper Lig'e çevrildi. Fotomaç'ın haberine göre, Sarı-lacivertliler bundan böyle ağırlığını lige verecek. Hedef devre arasına kadar lider Trabzonspor ile oluşan 10 puanlık farkı kapatmak. Ara transferde takıma gerekli takviyeleri yapıp ikinci yarı mutlu sona ulaşmak. Teknik direktör Vitor Pereira, "Lig bizim ana kulvarımız" diyerek camiaya mesajı vermiş oldu. Ziraat Türkiye Kupası ve Konferans Ligi ikinci hedef olarak kovalanacak. Bu kulvarlarda yedek isimlere de şans verilmesi bekleniyor.

TRABZON ÖRNEĞİ
Osayi ile Sosa da, "Öncelikle hedefimiz ligde şampiyonluk yaşamak. Kafamızı kaldırıp pazartesi günkü maça odaklanmalayız" diyerek artık güçlerini şampiyonluk mücadelesine harcayacaklarını dile getirdiler. Tek kulvara odaklanılacak olması avantaj olarak görülüyor. Örnek ise Trabzonspor. Avrupa macerasını ağustos ayında noktalayan bordo-mavililer, rakipleri haftada 3 maç ile yıpranırken sadece ligde mücadele ederek zirvede arayı açtı. Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunun da motivasyonunu yalnız lige yöneltmesi halinde aynı başarıyı sağlayacağı belirtiliyor.

SERİ BAŞLATACAK!
Galatasaray galibiyetiyle ligde kötü gidişe son veren sarı-lacivertliler, Göztepe deplasmanından da 3 puanla dönerek seriye başlamayı planlıyor.

FENERBAHÇE'NİN İLK YARIDA KALAN 6 MAÇI
Göztepe (D), Ç. Rizespor, Gaziantep FK (D), Beşiktaş, Karagümrük (D), Yeni Malatya.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'yi Konferans Ligi'nde ne bekliyor? Galibiyet başına...

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