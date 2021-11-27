FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de hedef zirve! Devre arasına kadar...
UEFA Avrupa Ligi’ne veda eden Fenerbahçe için en önemli kulvar lig şampiyonluğu olarak belirlendi. Sarı lacivertliler, devre arasına kadar zirve ile puan farkını eritme hedefinde. Kanarya, ocak ayındaki takviyelerle mutlu sona ulaşmaya çalışacak. Teknik Direktör Vitor Pereira, "Lig bizim ana kulvarımız" diyerek camiaya mesajı verdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Olympiakos'a Yunanistan'da 1-0 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne havlu atan Fenerbahçe'de gözler Süper Lig'e çevrildi. Fotomaç'ın haberine göre, Sarı-lacivertliler bundan böyle ağırlığını lige verecek. Hedef devre arasına kadar lider Trabzonspor ile oluşan 10 puanlık farkı kapatmak. Ara transferde takıma gerekli takviyeleri yapıp ikinci yarı mutlu sona ulaşmak. Teknik direktör Vitor Pereira, "Lig bizim ana kulvarımız" diyerek camiaya mesajı vermiş oldu. Ziraat Türkiye Kupası ve Konferans Ligi ikinci hedef olarak kovalanacak. Bu kulvarlarda yedek isimlere de şans verilmesi bekleniyor.
TRABZON ÖRNEĞİ
Osayi ile Sosa da, "Öncelikle hedefimiz ligde şampiyonluk yaşamak. Kafamızı kaldırıp pazartesi günkü maça odaklanmalayız" diyerek artık güçlerini şampiyonluk mücadelesine harcayacaklarını dile getirdiler. Tek kulvara odaklanılacak olması avantaj olarak görülüyor. Örnek ise Trabzonspor. Avrupa macerasını ağustos ayında noktalayan bordo-mavililer, rakipleri haftada 3 maç ile yıpranırken sadece ligde mücadele ederek zirvede arayı açtı. Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunun da motivasyonunu yalnız lige yöneltmesi halinde aynı başarıyı sağlayacağı belirtiliyor.
SERİ BAŞLATACAK!
Galatasaray galibiyetiyle ligde kötü gidişe son veren sarı-lacivertliler, Göztepe deplasmanından da 3 puanla dönerek seriye başlamayı planlıyor.
FENERBAHÇE'NİN İLK YARIDA KALAN 6 MAÇI
Göztepe (D), Ç. Rizespor, Gaziantep FK (D), Beşiktaş, Karagümrük (D), Yeni Malatya.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi