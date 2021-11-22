FENERBAHÇE HABERLERİ - Devre arası gönderilir deniliyordu! Crespo Fenerbahçe’ye hayat verdi

MAÇ SONU NELER DEDİ?

"Bu büyük kulüpteki ilk golümü böyle büyük bir maçta attığım için çok mutluyum. Gerçekten çok iyi çalışıyorduk. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Çok önemli bir gol olduğu için çok sevindik."