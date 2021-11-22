22 Kasım 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Devre arası gönderilir deniliyordu! Crespo Fenerbahçe'ye hayat verdi

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın isteği doğrultusunda kadroya dahil edilen ama geçen sürede sergilediği futbolla vasatı aşamayan Miguel Crespo Galatasaray derbisine damgasını vurdu. Crespo, sarı-lacivertlilerin 90+4. dakikasında bulduğu gole imza atarken Fenerbahçe'nin sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı. (FB spor haberleri)

FENERBAHÇE HABERLERİ - Devre arası gönderilir deniliyordu! Crespo Fenerbahçe’ye hayat verdi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.11.2021

Süper Lig'de ve Avrupa'da arka arkaya aldığı başarısız sonuçlar sebebiyle son dönemde sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe, deplasmanda 2-1 kazandığı Galatasaray derbisi ile rahat bir nefes aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Devre arası gönderilir deniliyordu! Crespo Fenerbahçe’ye hayat verdi

Fenerbahçe'ye Galatasaray deplasmanında galibiyeti getiren isim olan Miguel Crespo'nun attığı gol geceye damga vurdu. Derbi öncesinde takımdan gönderileceği öne sürülen deneyimli oyuncu, 90+4. dakikada attığı şık golle gecenin kahraman oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Devre arası gönderilir deniliyordu! Crespo Fenerbahçe’ye hayat verdi

Sezon başında sarı-lacivertli takıma transfer olan ve istikrarlı forma şansı bulamayan 25 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu, Fenerbahçe formasıyla ilk gol sevincini Galatasaray karşısında yaşadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Devre arası gönderilir deniliyordu! Crespo Fenerbahçe’ye hayat verdi

GOL SEVİNCİYLE MESAJ YOLLADI

Öte yandan Miguel Crespo, Galatasaray ağlarına gönderdiği galibiyet golünün ardından yaşadığı gol sevincinde kulaklarını tıkayarak iddialara göndermede bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Devre arası gönderilir deniliyordu! Crespo Fenerbahçe’ye hayat verdi

MAÇ SONU NELER DEDİ?

"Bu büyük kulüpteki ilk golümü böyle büyük bir maçta attığım için çok mutluyum. Gerçekten çok iyi çalışıyorduk. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Çok önemli bir gol olduğu için çok sevindik."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Devre arası gönderilir deniliyordu! Crespo Fenerbahçe’ye hayat verdi

NELER YAZILMIŞTI?

Sezon başında Estoril'den 1.5 milyon euro karşılığında kadroya katılan Miguel Crespo için için "tartışmalı transfer" ifadeleri kullanılmış ve Fenerbahçe macerasının kısa süreceği öne sürülmüştü. Fenerbahçe'nin Miguel Crespo'yu devre arasında kiralamak için formül aradığı kaydedilmişti.

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