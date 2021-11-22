22 Kasım 2021, Pazartesi
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Sarı-lacivertli futbolcu, ilk olarak, "Yine aylardan Kasım" şeklinde bir paylaşım yaptı.
Milli futbolcu, ikinci paylaşımında ise kahve içerken bir fotoğrafını paylaşıp, göz kırpma ve kahve emojisi kullandı.
Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası İrfan Can Kahveci'den flaş paylaşım!
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından İrfan Can Kahveci'den sosyal medyada flaş bir paylaşım geldi. (FB spor haberleri)
Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup ederken, İrfan Can Kahveci'den maç sonu iki paylaşım geldi.
Sarı-lacivertli futbolcu, ilk olarak, "Yine aylardan Kasım" şeklinde bir paylaşım yaptı.
Milli futbolcu, ikinci paylaşımında ise kahve içerken bir fotoğrafını paylaşıp, göz kırpma ve kahve emojisi kullandı.
Yine aylardan Kasım..💛💙 @Fenerbahce pic.twitter.com/Z83Xcb4RSS— İrfan Can Kahveci (@irfankahveci) November 21, 2021
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