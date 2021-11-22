22 Kasım 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası İrfan Can Kahveci'den flaş paylaşım!

İrfan Can’dan maç sonu flaş paylaşım!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.11.2021

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından İrfan Can Kahveci'den sosyal medyada flaş bir paylaşım geldi. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup ederken, İrfan Can Kahveci'den maç sonu iki paylaşım geldi.

Sarı-lacivertli futbolcu, ilk olarak, "Yine aylardan Kasım" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Milli futbolcu, ikinci paylaşımında ise kahve içerken bir fotoğrafını paylaşıp, göz kırpma ve kahve emojisi kullandı.

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