22 Kasım 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonra Volkan Demirel'den flaş Squid Game yanıtı!

Volkan’dan flaş Squid Game yanıtı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 Giriş Tarihi: 22.11.2021

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kazanan 2-1'lik skorla sarı-lacivertliler oldu. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin eski futbolcu Volkan Demirel çarpıcı açıklamalarda bulundu. Demirel, "Galatasaray taraftarı, Kore dizisinden Squid Game ile çok güzel bir koreografi yaptı. Sahada bugün Koreli olduğunu unutmuşlar. Koreografi buysa başrol oyuncusu Kim Min Jae'dir." dedi. (FB spor haberleri)

Spor Toto Süper Lig'de 2 yıl sonra tam kapasite seyirciyle oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde sarı-kırmızılıların karşılaşma öncesinde yaptığı koreografi dikkat çekti.

Büyük ses getiren Güney Kore dizisi Squid Game'den esinlenerek yapılan tribün şovuna, beIN Sports yorumcusu Volkan Demirel'den gönderme geldi.

"İKİ TAKIM OYUNCULARINI DA KUTLUYORUM"

Maçın ardından yayıncı kuruluşta değerlendirmelerde bulunan Volkan Demirel, "Galatasaray taraftarı, Kore dizisinden Squid Game ile çok güzel bir koreografi yaptı. Sahada bugün Koreli olduğunu unutmuşlar. Koreografi buysa başrol oyuncusu Kim Min Jae'dir. Ayrıca ben iki takım oyuncularını da kutluyorum. Çok iyi mücadele vardı" sözlerine yer verdi.

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