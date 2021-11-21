21 Kasım 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin derbi öncesi o istatistiği dikkat çekti! Vitor Pereira...

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olacak olan Fenerbahçe'de o istatistik dikkat çekti. Vitor Pereira özellikle son haftalarda kalesinde her maç gol gören ekibine uyarılarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe’nin derbi öncesi o istatistiği dikkat çekti! Vitor Pereira...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.11.2021

Süper Lig'de ilk 12 hafta sonunda lider Trabzonspor ile arasındaki fark 10'a yükselen ve 8. sırada yer alan Fenerbahçe'de moraller hayli bozuk.

Fenerbahçe’nin derbi öncesi o istatistiği dikkat çekti! Vitor Pereira...

Bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen ancak alınan kötü sonuçlar sonrası zirveden uzaklaşan Sarı-Lacivertliler kalesini gole kapatmakta zorlanıyor.

Fenerbahçe’nin derbi öncesi o istatistiği dikkat çekti! Vitor Pereira...

Ligde ilk 3 karşılaşmada kalesinde gol görmeyen sarı-lacivertliler, daha sonra oynadığı 9 maçın tamamında ise en az 1 gol yedi.

Fenerbahçe’nin derbi öncesi o istatistiği dikkat çekti! Vitor Pereira...

13. hafta mücadelesinde ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaşacak olan Sarı-Lacivertliler teknik direktör Vitor Pereira'nın eleştiri aldığı üçlü savunma anlayışını değiştirerek dörtlü savunmaya geçmesi bekleniyor.

Fenerbahçe’nin derbi öncesi o istatistiği dikkat çekti! Vitor Pereira...

Öte yandan sarı-lacivertliler, bu sezon deplasmanda beklentinin altında kaldı.

Fenerbahçe’nin derbi öncesi o istatistiği dikkat çekti! Vitor Pereira...

Kanarya, ligde geride kalan 12 haftada 6 deplasman maçına çıkarken, bunlardan 3'er galibiyet ve mağlubiyetle döndü.

Fenerbahçe’nin derbi öncesi o istatistiği dikkat çekti! Vitor Pereira...

Fenerbahçe ayrıca ligde oynadığı son iki deplasmandan da puan çıkartamadı.

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