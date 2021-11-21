Fenerbahçe'nin derbi öncesi o istatistiği dikkat çekti! Vitor Pereira...
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olacak olan Fenerbahçe'de o istatistik dikkat çekti. Vitor Pereira özellikle son haftalarda kalesinde her maç gol gören ekibine uyarılarda bulundu. İşte detaylar...
Süper Lig'de ilk 12 hafta sonunda lider Trabzonspor ile arasındaki fark 10'a yükselen ve 8. sırada yer alan Fenerbahçe'de moraller hayli bozuk.
Bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen ancak alınan kötü sonuçlar sonrası zirveden uzaklaşan Sarı-Lacivertliler kalesini gole kapatmakta zorlanıyor.
Ligde ilk 3 karşılaşmada kalesinde gol görmeyen sarı-lacivertliler, daha sonra oynadığı 9 maçın tamamında ise en az 1 gol yedi.
13. hafta mücadelesinde ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaşacak olan Sarı-Lacivertliler teknik direktör Vitor Pereira'nın eleştiri aldığı üçlü savunma anlayışını değiştirerek dörtlü savunmaya geçmesi bekleniyor.
Öte yandan sarı-lacivertliler, bu sezon deplasmanda beklentinin altında kaldı.
Kanarya, ligde geride kalan 12 haftada 6 deplasman maçına çıkarken, bunlardan 3'er galibiyet ve mağlubiyetle döndü.
Fenerbahçe ayrıca ligde oynadığı son iki deplasmandan da puan çıkartamadı.
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