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FENERBAHÇE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira Galatasaray derbisi öncesi konuştu! "Kazanmak için geldik"

Vitor Pereira: Kazanmak için geldik!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 21.11.2021 Giriş Tarihi: 21.11.2021

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu randevu öncesi sarı lacivertlilerde Vitor Pereira, açıklamalarda bulundu. Pereira, "Derbiler her zaman çok önemlidir, 3 puandan daha fazlasını ifade ederler. Bu maçlarda karakterli oynamanız, öz güvenli olmanız gerekir. Büyük oyuncular böyle maçları severler. Duygu yoğunluğu olacaktır ama zeki olmak zorundayız. Buraya kazanmak için geldik." dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu randevu öncesi sarı lacivertlilerde Vitor Pereira, açıklamalarda bulundu.

İŞTE PEREIRA'NIN SÖZLERİ:

"Derbiler her zaman çok önemlidir, 3 puandan daha fazlasını ifade ederler. Bu maçlarda karakterli oynamanız, öz güvenli olmanız gerekir. Büyük oyuncular böyle maçları severler. Duygu yoğunluğu olacaktır ama zeki olmak zorundayız. Buraya kazanmak için geldik."

"Kafamızda beraberlik yok, bu maçı kazanmak istiyoruz."

"Bizim birden fazla sistemde oynayabiliyor olmamız lazım. Ben, çözüm yaratmak için buradayım. Bazen de bazı değişiklikler yapmanız gerekir sistemde. Bizim 4'lü savunmayı da oynayabilecek kapasitemiz olduğunu düşünüyorum. Birden fazla sistemi oynayabilmeliyiz."

"Bu sistemde bir stoperin dışarıda kalması gerekiyordu, bu yüzden Szalai yedek kulübesinde başlayacak. Kendisi, takım ruhu yüksek bir oyuncu."

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