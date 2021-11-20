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FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye Galatasaray maçı öncesi Berke Özer müjdesi!

F.Bahçe’ye derbi öncesi müjdeli haber!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 20.11.2021 Giriş Tarihi: 20.11.2021

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Sarı lacivertlilerde rahatsızlığından ötürü idmanlara çıkmayan Berke Özer, son yapılan antrenmanla takımla çalıştı Genç file bekçisinin Galatasaray derbisinde ilk 11'de görev yapması bekleniyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı çalışmayla tamamladı. Sarı-lacivertli ekibin antrenmanını başkan Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri Ömer Temelli ve Selahattin Baki de takip etti.

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından antrenman çift kale maçla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, bu antrenmanla derbi maçının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

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