Fenerbahçe Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü! Berke Özer, Valencia, Altay Bayındır ve Luiz Gustavo idmanda yer almadı!
Fenerbahçe, Süper Lig’in 13. haftasında pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Berke Özer gribal enfeksiyon nedeniyle antrenmanda yer almazken, Enner Valencia ve Altay Bayındır günü tedavi ile geçirdi. Luiz Gustavo da bireysel çalışmalarla günü tamamladı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, saat 16.00'da başladı. İdman, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçın sonrasında gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Berke Özer gribal enfeksiyon nedeniyle antrenmanda yer almazken, Enner Valencia ve Altay Bayındır günü tedavi ile geçirdi. Luiz Gustavo da bireysel çalışmalarla günü tamamladı.
Sarı-lacivertli ekibin antrenmanın bir bölümünü yönetim kurulu üyeleri Ömer Temelli ve Selahattin Baki de takip etti.
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