15 Kasım 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli Dimitris Pelkas'ın menajerindan transfer açıklaması! Takımdan ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dimitris Pelkas için Dinamo Moskova iddiaları gündeme gelmişti. Konuya ilişkin Pelkas'ın menajeri Rus basınına açıklamalarda bulundu. Peki, Pelkas Rusya yolcusu mu? İşte o flaş açıklamalar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçeli Dimitris Pelkas’ın menajerindan transfer açıklaması! Takımdan ayrılıyor mu?
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.11.2021

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas'ın geleceğine ilişkin menajer, Rus basınına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçeli Dimitris Pelkas’ın menajerindan transfer açıklaması! Takımdan ayrılıyor mu?

28 yaşındaki yıldız ismin menajeri Rus basınına yaptığı konuşmada, oyuncusunun Dinamo Moskova'ya transfer olup olmayacağına dair sorulan soruyu cevapladı. İşte o sözler...

Fenerbahçeli Dimitris Pelkas’ın menajerindan transfer açıklaması! Takımdan ayrılıyor mu?

PELKAS İSTANBUL'U SEVİYOR!
"Pelkas, İstanbul'u ve İstanbul'a oynamayı seviyor. O bir Fenerbahçe taraftarı. Orada mutlu, taraftarlar onu seviyor. Hem kulüp hem de şehirle özdeşleşmiş durumda. Moskova'ya gitmek için doğru zaman değil.

Fenerbahçeli Dimitris Pelkas’ın menajerindan transfer açıklaması! Takımdan ayrılıyor mu?

- Yani, Rusya'ya transfer olmayacak mı?
Futbol bu, her an her şey değişebilir ama şu anda Fenerbahçe'de mutlu. Kulüp de kendisinden memnun. Transferden bahsetmeye gerek yok.

Fenerbahçeli Dimitris Pelkas’ın menajerindan transfer açıklaması! Takımdan ayrılıyor mu?

- 8 milyon euroluk tekli gelmesi halinde?
Kişisel görüşüm, Pelkas'ı 8 milyon euroya alma şansları yok. Pelkas, Yunanistan milli takım adına 24 maç oynadı ve gol de atıyor. Bu sezon da Fenerbahçe'de 11 maçta forma giydi. Bu yüzden sanmıyorum.

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