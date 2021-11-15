Fenerbahçeli Dimitris Pelkas'ın menajerindan transfer açıklaması! Takımdan ayrılıyor mu?
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dimitris Pelkas için Dinamo Moskova iddiaları gündeme gelmişti. Konuya ilişkin Pelkas'ın menajeri Rus basınına açıklamalarda bulundu. Peki, Pelkas Rusya yolcusu mu? İşte o flaş açıklamalar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas'ın geleceğine ilişkin menajer, Rus basınına açıklamalarda bulundu.
28 yaşındaki yıldız ismin menajeri Rus basınına yaptığı konuşmada, oyuncusunun Dinamo Moskova'ya transfer olup olmayacağına dair sorulan soruyu cevapladı. İşte o sözler...
PELKAS İSTANBUL'U SEVİYOR!
"Pelkas, İstanbul'u ve İstanbul'a oynamayı seviyor. O bir Fenerbahçe taraftarı. Orada mutlu, taraftarlar onu seviyor. Hem kulüp hem de şehirle özdeşleşmiş durumda. Moskova'ya gitmek için doğru zaman değil.
- Yani, Rusya'ya transfer olmayacak mı?
Futbol bu, her an her şey değişebilir ama şu anda Fenerbahçe'de mutlu. Kulüp de kendisinden memnun. Transferden bahsetmeye gerek yok.
- 8 milyon euroluk tekli gelmesi halinde?
Kişisel görüşüm, Pelkas'ı 8 milyon euroya alma şansları yok. Pelkas, Yunanistan milli takım adına 24 maç oynadı ve gol de atıyor. Bu sezon da Fenerbahçe'de 11 maçta forma giydi. Bu yüzden sanmıyorum.
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