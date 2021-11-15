PELKAS İSTANBUL'U SEVİYOR!

"Pelkas, İstanbul'u ve İstanbul'a oynamayı seviyor. O bir Fenerbahçe taraftarı. Orada mutlu, taraftarlar onu seviyor. Hem kulüp hem de şehirle özdeşleşmiş durumda. Moskova'ya gitmek için doğru zaman değil.