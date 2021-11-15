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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin gözü Sardar Azmoun'da! Transfer...

F.Bahçe’nin gözü onda! Transfer...
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Giriş Tarihi: 15.11.2021

Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, golcü arayışları devam ediyor. İran basınında yer alan habere göre, sarı lacivertliler, Rusya Ligi takımlarından Zenit'te forma giyen Sardar Azmoun'u devre arasında kadrosuna katmayı planlıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, İranlı milli forvet Sardar Azmoun'u kadrosuna katmak için kolları sıvadı. İran medyası Tasnim News Agency'de yer alan habere göre, Azmoun'un sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek. Sarı lacivertliler, Rus kulübü Zenit'i ocak transfer döneminde ikna etmeyi planlıyor.

Azmoun ile İngiliz ve İtalyan futbol kulüpleri de ilgileniyor.

26 yaşındaki oyuncu, şu anda 2022 FIFA Dünya Kupası elemelerinde İran Milli Takım'ında boy gösteriyor. Azmoun, İran'ın perşembe günü Lübnan'ı yenmesinde de büyük rol oynamıştı.

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