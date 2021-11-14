FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Sarı lacivertlilerde gündem Luuk de Jong! Vedat Muriqi olmazsa...

Süper Lig'de 7 yıla çıkan şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, ligde bu sezon geride kalan 12 haftada 20 puan toplayabildi. Sarı lacivertliler lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde kalırken, özellikle gol yollarında sıkıntı çekilmesi üzerine santrfor arayışlarına girdi. Listesinin ilk sırasında Vedat Muriqi'yi tutan Kanarya, onun alternatifi olarak ise Luuk de Jong ile ilgilenmeye başladı. İşte detaylar...

Gol bölgelerinde yaşadığı sıkıntıyı aşmak için transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, eski futbolcusu Vedat Muriqi'yi kiralamak istiyor. Kosovalı forvetin alternatifini de hazırlayan sarı-lacivertliler, bonservisi Sevilla'da bulunan ve Barcelona'da kiralık olarak oynayan Luuk de Jong'u tekrar listesine dahil etti. Sabah'ın haberine göre; istediği süreyi alamadığı için rahatsız olan 31 yaşındaki yıldızın Katalan ekibinde yeni teknik direktör Xavi Hernandez'in göreve başlamasının ardından ayrılma ihtimalinin arttığı konuşuluyor. Fenerbahçe'nin 6 aylığına kiralamayı planladığı Luuk de Jong'un, Sevilla ile Temmuz 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

31 yaşındaki Luuk de Jong, Barcelona'da toplamda 9 maçta forma giyerken 1 kez ağları sarsmayı başardı.

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