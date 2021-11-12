12 Kasım 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü!

F.Bahçe G.Saray maçı hazırlıklarını sürdürdü!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.11.2021

Spor Toto Süper Lig’in 13'üncü haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Altay Bayındır, Enner Valencia, Luiz Gustavo ve Marcel Tisserand’ın tedavilerine devam edildi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Altay Bayındır, Enner Valencia, Luiz Gustavo ve Marcel Tisserand'ın tedavilerine devam edildi.

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