06 Kasım 2021, Cumartesi
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Eksik Fenerbahçe Antwerp karşısında coştu! Mesut Özil, Gustavo, Valencia, Altay Bayındır, Rossi...
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, D grubu 4. maçında Royal Antwerp'e konuk oldu. Belçika'ya sakatlıklar sebebiyle Mesut Özil, Luiz Gustavo, Enner Valencia ve Altay Bayındır gibi isimlerden yoksun giden sarı lacivertliler, karşılaşmanın ilk yarım saatinde ise adeta şov yaptı.
Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, D grubundaki 4. maçında Royal Antwerp ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, üst üste yaşanan sakatlıklar sebebiyle Belçika'ya Mesut Özil, Luiz Gustavo, Enner Valencia ve Altay Bayındır gibi isimlerden yoksun gitti. Birçok oyuncusundan yoksun olan Kanarya, maçın ilk 30 dakikasında ise adeta şov yaptı. Sarı lacivertliler Mert Hakan Yandaş, Max Meyer ve Mergim Berisha ile 3-0 öne geçmeyi başardı. Öte yandan Fenerbahçe birkaç mutlak gol pozisyonundan da yararlanamadı.
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