29 Ekim 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe kafilesi Konya'ya geldi!

F.Bahçe kafilesi Konya’ya geldi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.10.2021

Süper Lig'in 11. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Konya'ya geldi. İstanbul'dan özel uçakla Konya Havalimanı'na ulaşan Fenerbahçe takımını çok sayıda sarı-lacivertli taraftar karşıladı. Sarı-lacivertli bazı taraftarlar, futbolcular ve teknik direktör Vitor Pereira'ya çiçek verip, fotoğraf çektirdi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'in 11. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Konya'ya geldi.

İstanbul'dan özel uçakla Konya Havalimanı'na ulaşan Fenerbahçe takımını çok sayıda sarı-lacivertli taraftar karşıladı. Sarı-lacivertli bazı taraftarlar, futbolcular ve teknik direktör Vitor Pereira'ya çiçek verip, fotoğraf çektirdi.

Çevik kuvvet ekipleri eşliğinde havalimanından ayrılan sarı-lacivertliler, konaklayacağı otele yerleşti.

Kafilenin havaalanına gelişi ve otele geçişi sırasında polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

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