CSKA Moskova - Fenerbahçe | CANLI
THY Euroleague 8. hafta maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda CSKA Moskova'ya konuk oluyor. CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko karşılaşmasının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.
THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya konuk oluyor. Mücadelenin canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.
CANLI SKOR
1. Çeyrek sonucu: CSKA Moskova 21-25 Fenerbahçe Beko
İLK YARI SONA ERDİ: CSKA Moskova 45-49 Fenerbahçe Beko
3. periyot sonucu: CSKA Moskova 62-69 Fenerbahçe Beko
4. periyot oynanıyor: CSKA Moskova 82-91 Fenerbahçe Beko
CSKA MOSKOVA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Megasport Arena'daki karşılaşma, saat 20:00'de başladı. Mücadele beIN Sports 3'te canlı yayınlanıyor.
Ligde iki galibiyet ve beş yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, 13. sırada yer alıyor. Dört maçını kazanan, üç maçını kaybeden Rus ekibi ise ligde 9. sırada bulunuyor.
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