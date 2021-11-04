06 Kasım 2021, Cumartesi
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Son 3 maçı son topta kaybeden Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'nın Mart ayından bu yana devam eden kendi evinde kaybetmeme serisini de bozdu.
Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler, ligdeki 3. galibiyetini elde ederken, Rus temsilcisi 4. mağlubiyetini yaşadı.
CSKA Moskova 82-91 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU-ÖZET)
THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya konuk oldu. Baştan sona çekişmeli geçen karşılaşmada sarı-laciverliler rakibini 91-82 mağlup etti.
THY EuroLeague'in 8. haftasında Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Son maçları son toplarda veya son dakikalarda kaybeden Fenerbahçe, bu kez şanssızlığını kırdı ve sahadan 91-82'lik üstünlükle galip ayrıldı.
Son 3 maçı son topta kaybeden Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'nın Mart ayından bu yana devam eden kendi evinde kaybetmeme serisini de bozdu.
Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler, ligdeki 3. galibiyetini elde ederken, Rus temsilcisi 4. mağlubiyetini yaşadı.
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