FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'nın 3’lü hamlesi yetmedi

Maçın ilk 10 dakikasında kalesinde 2 gol birden gören Fenerbahçe'de Vitor Pereira devre bitmeden oyuna müdahale etti. Portekizli, 41. dakikada Rossi, Nazım ve Pelkas'ı çıkarıp, Novak, İrfan Can ve Serdar Dursun'u sahaya attı. Değişiklik sonrası Ferdi de geçen hafta olduğu gibi soldan sağ kanada geçti. Ancak bu değişiklikler pek bir şey değiştirmedi.

Maçın ilk 10 dakikasında kalesinde 2 gol birden gören Fenerbahçe'de Vitor Pereira devre bitmeden oyuna müdahale etti. Portekizli, 41. dakikada Rossi, Nazım ve Pelkas'ı çıkarıp, Novak, İrfan Can ve Serdar Dursun'u sahaya attı. Değişiklik sonrası Ferdi de geçen hafta olduğu gibi soldan sağ kanada geçti. Ancak bu değişiklikler pek bir şey değiştirmedi.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ