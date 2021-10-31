FENERBAHÇE HABERLERİ: Pelkas’tan Pereira'ya tavır!

Fenerbahçe'de oyundan alınan Dimitris Pelkas ile Vitor Pereira arasında yedek kulübesinde gerilimli bir konuşma yaşandı. Yunan oyuncunun sinirli şekilde Portekizli hocaya bir şeyler söylediği görülürken, Pereira'nın elini tutarak onu sakinleştirmeye çalışması dikkat çekti.

Fenerbahçe'de oyundan alınan Dimitris Pelkas ile Vitor Pereira arasında yedek kulübesinde gerilimli bir konuşma yaşandı. Yunan oyuncunun sinirli şekilde Portekizli hocaya bir şeyler söylediği görülürken, Pereira'nın elini tutarak onu sakinleştirmeye çalışması dikkat çekti.

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