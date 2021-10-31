31 Ekim 2021, Pazar

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: Pelkas’tan Pereira'ya tavır!

Pelkas’tan Pereira’ya tavır!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.10.2021

Fenerbahçe'de oyundan alınan Dimitris Pelkas ile Vitor Pereira arasında yedek kulübesinde gerilimli bir konuşma yaşandı. Yunan oyuncunun sinirli şekilde Portekizli hocaya bir şeyler söylediği görülürken, Pereira'nın elini tutarak onu sakinleştirmeye çalışması dikkat çekti.

Fenerbahçe'de oyundan alınan Dimitris Pelkas ile Vitor Pereira arasında yedek kulübesinde gerilimli bir konuşma yaşandı. Yunan oyuncunun sinirli şekilde Portekizli hocaya bir şeyler söylediği görülürken, Pereira'nın elini tutarak onu sakinleştirmeye çalışması dikkat çekti.

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