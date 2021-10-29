29 Ekim 2021, Cuma

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den forvet bombası! Gündemde bir kez daha Cedric Bakambu var

Son yıllarda forvet konusunda bir türlü istikrar sağlanamayan Fenerbahçe'de, bu sezon ligin ilk 10 haftasında da golcüler beklentilerin altında kaldı. Son haftalarda yaşanan puan kayıplarının da ardından yönetim, bir santrfor transfer için harekete geçti. Kanarya'nın sezon başında da ilgilendiği Cedric Bakambu, bir kez daha gündeme geldi. İşte detaylar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’den forvet bombası! Gündemde bir kez daha Cedric Bakambu var
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.10.2021

Sarı Lacivertliler, yaz transfer döneminde Çin Ligi'nde Beijing Guoan forması giyen Cedric Bakambu'yla ilgilenmişti. Kongolu oyuncu, yıl sonunda bitecek sözleşmesini feshetmesi halinde Fenerbahçe ile masaya oturacaktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’den forvet bombası! Gündemde bir kez daha Cedric Bakambu var

Ancak Bakambu, Beijing ile anlaşma sağlayamadı. Fanatik'in haberine göre; buna rağmen yönetim, Pereira'nın hâlâ istediği golcü oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Çin'de kulüplerin yaşadığı finansal kriz nedeniyle ligin ikinci yarısı ertelendi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’den forvet bombası! Gündemde bir kez daha Cedric Bakambu var

Sözleşme yenilemeyi düşünmeyen ve 1 Ocak'tan itibaren boşa çıkacak olan Bakambu ile önümüzdeki süreçte yeniden temas kurulabilir.

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