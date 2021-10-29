FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’den forvet bombası! Gündemde bir kez daha Cedric Bakambu var

Ancak Bakambu, Beijing ile anlaşma sağlayamadı. Fanatik'in haberine göre; buna rağmen yönetim, Pereira'nın hâlâ istediği golcü oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Çin'de kulüplerin yaşadığı finansal kriz nedeniyle ligin ikinci yarısı ertelendi.