30 Ekim 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır ve Gustavo'dan golde büyük hata!

Altay ve Gustavo’dan beklenmedik hata!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 30.10.2021 Giriş Tarihi: 30.10.2021

Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 11. dakikasında Konyaspor'un Abdülkerim ile farkı 2'ye çıkardığı golde sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır ve Gustavo'dan hata geldi. İşte o anlar... (FB spor haberleri)

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı.

Mücadelenin henüz 11. dakikasında Konyaspor, Abdülkerim'in golüyle skoru 2-0'a getirdi. Golde Gustavo ve Altay Bayındır'ın topa çıkmaması taraftarların tepkisini çekti.

İŞTE O ANLAR:



Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Toroğlu’dan flaş sözler! Başkandan randevu talep ettiler Toroğlu'dan flaş sözler! "Başkandan randevu talep ettiler"
Konyaspor’dan F.Bahçe ağlarına jeneriklik gol! Konyaspor'dan F.Bahçe ağlarına jeneriklik gol!
Konyaspor - Fenerbahçe | CANLI Konyaspor - Fenerbahçe | CANLI
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör