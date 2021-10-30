FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır ve Gustavo'dan golde büyük hata!

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı.

Mücadelenin henüz 11. dakikasında Konyaspor, Abdülkerim'in golüyle skoru 2-0'a getirdi. Golde Gustavo ve Altay Bayındır'ın topa çıkmaması taraftarların tepkisini çekti.



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Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...





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