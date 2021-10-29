29 Ekim 2021, Cuma
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil, Luiz Gustavo ve Altay Bayındır 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı!
Fenerbahçe'nin üç kaptanı Mesut Özil, Luiz Gustavo ve Altay Bayındır, el dokuması Türk bayrağıyla 29 Ekim mesajı verdiler. Fenerbahçe'nin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Futbolcularımız, Kulübümüzün hazırladığı Cumhuriyet Bayramı filminde yer alan, Isparta’nın bir köyünde yaşayan dokumacı Havva Teyze tarafından 29 günde ve 29 bin ilmek ile dokunan Türk bayrağı motifli halıyla objektiflerimize poz verirken; üç futbolcumuz bir ağızdan ‘İlmek İlmek Cumhuriyet’ dediler." ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kaptanları Mesut Özil, Luiz Gustavo ve Altay Bayındır, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, takım kaptanları, kulüp tarafından hazırlanan Cumhuriyet Bayramı filminde yer alan, Isparta'nın bir köyünde yaşayan dokumacı "Havva Teyze" tarafından 29 günde ve 29 bin ilmek ile dokunan Türk bayrağı motifli halıyla objektiflere poz verdi.
Üç futbolcu, bir ağızdan "İlmek İlmek Cumhuriyet" dedi.
🇹🇷 #İlmekİlmekCumhuriyet pic.twitter.com/Q3TqYspXoW— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 29, 2021
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