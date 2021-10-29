29 Ekim 2021, Cuma

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil, Luiz Gustavo ve Altay Bayındır 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı!

Mesut, Gustavo ve Altay’dan 29 Ekim mesajı!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.10.2021

Fenerbahçe'nin üç kaptanı Mesut Özil, Luiz Gustavo ve Altay Bayındır, el dokuması Türk bayrağıyla 29 Ekim mesajı verdiler. Fenerbahçe'nin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Futbolcularımız, Kulübümüzün hazırladığı Cumhuriyet Bayramı filminde yer alan, Isparta’nın bir köyünde yaşayan dokumacı Havva Teyze tarafından 29 günde ve 29 bin ilmek ile dokunan Türk bayrağı motifli halıyla objektiflerimize poz verirken; üç futbolcumuz bir ağızdan ‘İlmek İlmek Cumhuriyet’ dediler." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kaptanları Mesut Özil, Luiz Gustavo ve Altay Bayındır, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, takım kaptanları, kulüp tarafından hazırlanan Cumhuriyet Bayramı filminde yer alan, Isparta'nın bir köyünde yaşayan dokumacı "Havva Teyze" tarafından 29 günde ve 29 bin ilmek ile dokunan Türk bayrağı motifli halıyla objektiflere poz verdi.

Üç futbolcu, bir ağızdan "İlmek İlmek Cumhuriyet" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Kanarya Konya deplasmanında! Osayi ve Serdar... Kanarya Konya deplasmanında! Osayi ve Serdar...
Kanarya’da forvet harekatı! O yıldız bir kez daha gündemde... Kanarya'da forvet harekatı! O yıldız bir kez daha gündemde...
4 sezonda 60 transfer! Değişen hiçbir şey yok 4 sezonda 60 transfer! Değişen hiçbir şey yok
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör