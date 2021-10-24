24 Ekim 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira Alanyaspor maçı öncesi konuştu! "Hedefimiz eski oyunumuza dönmek"

Pereira: Hedefimiz eski oyunumuza dönmek!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 24.10.2021 Giriş Tarihi: 24.10.2021

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Zirve takibini sürdüren sarı lacivertliler, mutlak galibiyet peşinde. Kanarya'da Teknik Direktör Vitor Pereira, zorlu mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira, Alanyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Bizim için en önemlisi kendi oyunumuza geri dönebilmek. Bu yüzden kadroda değişiklik yapmamız gerekiyor üst üste maçlar olunca. Bugün de iyi bir takıma karşı oynayacağız. Bizim isteğimiz eski oyunumuza dönebilmek. Bugün taraftarımız da bizimle beraber olacak. Planımız iyi oynamak ve kazanmak"

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