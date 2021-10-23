FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'nın 'Seviye' sözleri Kanarya'da tartışma yarattı!
UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan 3 maçtan da istenen sonucun alınamamasına, teknik direktör Vitor Pereira'nın da açıklamaları eklenince Fenerbahçe'de yeni bir tartışma konusu çıktı. Portekizli hocanın, Avrupa ile taktik+oyun olarak aralarında seviye farkı olduğunu belirtmesi tartışma yarattı. İşte detaylar...
NE DEDİ?
*Baskıyı organize yapamadık
* Topu tutmayı başaramadık.
* Ritmi biz belirleyemedik.
* Tecrübe eksiğimiz var.
* Çok koşuyoruz ama iyi anlamda değil.
* Gol yiyince çok hızlı oynamaya çalışıyoruz.
* Bu şekilde oyunu kontrol edemeyiz.
* Türkiye'nin taktiksel seviyesi Avrupa'dan geride.
* Avrupa Ligi'ni kazanacak seviyede değiliz.
* Yeni bir takım inşa etmeye çalışıyoruz.
* Çok çalışarak seviyemizi yukarı çekeceğiz
ELEŞTİRİLER
*Maçlara hep aynı taktikle çıkıyor, B-C Planları yok.
* Oyuncu değişikliklerinde çıkanın yerine sürekli aynı mevkideki bir diğer oyuncu giriyor. Risk almıyor.
* Hücumda pozisyon üretme+gol sıkıntısı devam ediyor. Kapalı savunmaları açmada sorun yaşanıyor.
* Takım performansında genel bir düşüş göze çarpıyor.
* İleri üçlüde ideal oyuncuları hala bulamadı.
* Dünya yıldızı Mesut Özil'i doğru kullanamıyor.
* Geçen sezonun flaş ismi Pelkas'ı kazanması gerek.
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