FENERBAHÇE HABERLERİ

NE DEDİ?



*Baskıyı organize yapamadık

* Topu tutmayı başaramadık.

* Ritmi biz belirleyemedik.

* Tecrübe eksiğimiz var.

* Çok koşuyoruz ama iyi anlamda değil.

* Gol yiyince çok hızlı oynamaya çalışıyoruz.

* Bu şekilde oyunu kontrol edemeyiz.

* Türkiye'nin taktiksel seviyesi Avrupa'dan geride.

* Avrupa Ligi'ni kazanacak seviyede değiliz.

* Yeni bir takım inşa etmeye çalışıyoruz.

* Çok çalışarak seviyemizi yukarı çekeceğiz



