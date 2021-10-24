FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya galibiyet peşinde! Fenerbahçe - Alanyaspor maçının muhtemel 11’leri

4 EKSİK VAR

Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalısı Kim Min Jae'nin yanı sıra PFDK tarafından cezalandırılan Altay Bayındır ve Osayi Samuel, Alanyaspor karşısında görev yapamayacak. Ayrıca milli maçta gözünden yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir formasından ayrı kalan Serdar Aziz'in de riske edilmesi beklenmiyor.