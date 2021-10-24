FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya galibiyet peşinde! Fenerbahçe - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor, Ülker Stadı'nda karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Trabzonspor'a yenilerek liderliği bordo-mavililere kaptıran Kanarya, Akdeniz ekibini mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor. Bülent Korkmaz'ın takımın başına geçmesiyle yükselen bir ivme yakalayan Alanyaspor ise zorlu Kadıköy deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor. İşte Fenerbahçe - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri...
Oynadığı son 4 resmi maçta sadece Kasımpaşa'yı mağlup edebilen Kanarya'da keyifler kaçmıştı. Olympiakos'a 3-0, Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan, Royal Antwerp ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler Alanyaspor'u yenerek moral bulmak istiyor. Yine puan kaybedilirse Pereira ve oyunculara eleştiriler artacak.
Süper Lig'de Fenerbahçe bugün sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlıyor. Hakem Halit Umut Meler... Oynadığı son 4 resmi maçta sadece Kasımpaşa'yı mağlup edebilen Kanarya'da keyifler kaçmıştı. Olympiakos'a 3-0, Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan, Royal Antwerp ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler Alanyaspor'u yenerek moral bulmak istiyor. Yine puan kaybedilirse Pereira ve oyunculara eleştiriler artacak.
Portekizli teknik direktör, eksik ve cezalılar nedeniyle kadroda rotasyona gidecek. Altay'ın cezası nedeniyle kalede Berke Özer oynayacak. Savunma üçlüsünün; Novak, Tisserand ve Szalai'den oluşması bekleniyor. Defansın önünde Luiz Gustavo ile Jose Sosa, Crespo ikilisinden birisi yer alacak. Kanatlarda Nazım ve Ferdi Kadıoğlu olacak. İleri üçlüde ise en kuvvetli olasılık Diego Rossi, Pelkas ve Enner Valencia'nın forma giymesi. Mesut Özil'in yedek başlaması bekleniyor.
4 EKSİK VAR
Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalısı Kim Min Jae'nin yanı sıra PFDK tarafından cezalandırılan Altay Bayındır ve Osayi Samuel, Alanyaspor karşısında görev yapamayacak. Ayrıca milli maçta gözünden yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir formasından ayrı kalan Serdar Aziz'in de riske edilmesi beklenmiyor.
FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Szalai, Novak, Gustavo, Sosa, Nazım, Ferdi, Rossi, Pelkas, Valencia
Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Mevlja, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Emre Akbaba, Efecan, Davidon, Diedhiou
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