CANLI SKOR | Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 10. hafta maçında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Alanyaspor ile karşılaşacak. Maçı Halil Umut Meler yönetecek. Altay Bayındır ve Osayi Samuel, Alanyaspor karşılaşmasında görev alamayacak. Alanyaspor karşılaşması öncesinde Luiz Gustavo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

👉 FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Alanyaspor ile karşılaşacak. Sarı lacivertli ekip kazanarak liderlik yarışını sürdürmek ve üzerindeki kara bulutları dağıtmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

📺 FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı 24 Ekim Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar gün boyu A Spor ekranlarında yer alacak.

👉 FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de oynanacak karşılaşma öncesinde 4 eksik isim bulunuyor. Kart cezalısı Kim Min Jae'nin yanı sıra PFDK tarafından cezalandırılan Altay Bayındır ve Osayi Samuel, Alanyaspor karşılaşmasında görev alamayacak. Ayrıca milli maçta gözünden yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir formasından ayrı kalan Serdar Aziz'in bu maçta da riske edilmesi beklenmiyor.

Altay'ın cezalı olmasının ardından kaleyi Berke Özer'e teslim edecek Pereira'nın savunma üçlüsünü; Novak, Tisserand ve Szalai'den oluşturması bekleniyor. Savunmanın hemen önünde Gustavo'dan vazgeçmeyecek olan Portekizli çalıştırıcı, Brezilyalının yanında 3 isimden birini görevlendirecek. Sosa, Crespo veya Mert Hakan orta alan için forma bekliyor. Pereira'nın kanat tercihleri ise Nazım Sangare ve Ferdi Kadıoğlu olacak. Pereira'nın ileri üçlüdeki tercihlerinin ise Rossi, Pelkas ve Valencia olması yüksek ihtimal.





⚽ BERKE ÖZER SARI-LACİVERTLİ FORMAYI LİGDE İLK KEZ GİYECEK



Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Berke Özer, sarı-lacivertli formayı ligde ilk kez giyecek. Altınordu'dan transfer edildikten sonra ligde Volkan Demirel'in arkasında kalan Berke, 2018-19 sezonunda sadece Türkiye Kupası'nda Giresunspor'a karşı forma giymişti. Daha sonra Belçika ekibi Westerlo'ya kiralanan 21 yaşındaki file bekçisi, 2 sezon burada forma giymiş ve başarılı performansıyla dikkat çekmişti. Berke Özer, Altay Bayındır'ın Trabzonspor maçının ardından aldığı 1 maçlık ceza sonrasında Alanyaspor karşısında eldivenleri devralacak. Genç kaleci böylelikle, Süper Lig'de ilk kez forma giyecek. Berke Özer ayrıca, bu sezon ilk kez resmi bir karşılaşmada görev yapacak.



🟨 GUSTAVO CEZA SINIRINDA



Sarı-lacivertli ekipte Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesinde Luiz Gustavo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Takımın bu sezon vazgeçilmez ismi olan Gustavo; Başakşehir, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçında sarı kart gördü. Brezilyalı yıldız orta saha oyuncusu, Alanyaspor maçında da sarı kart görmesi halinde Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda oynanacak İttifak Holding Konyaspor karşısında takımını yalnız bırakacak.





🥁 TARAFTARDAN DESTEK



Karşılaşma öncesinde Fenerbahçeli taraftarlar da takımlarına destek olmaya hazırlanıyor. Trabzonspor maçının ardından takımı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karşılamış ve büyük destek olmuştu. Antwerp maçında yaşanan puan kaybının ardından futbolculara ıslıklı protesto da bulunan Fenerbahçe taraftarları, Alanyaspor maçında takıma destek verecek.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ