CANLI SKOR | Fenerbahçe - Antwerp maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Bilet fiyatları... (FB MAÇI)
Fenerbahçe - Antwerp maçı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. UEFA Avrupa Ligi D grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Royal Antwerp ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe'de hedef kazanarak puanını 4'e yükseltmek istiyor. Maçın bilet fiyatları da açıklandı. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Antwerp maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe maçı saat kaçta?
FENERBAHÇE - ANTWERP MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, D grubundaki 3. maçında Antwerp ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Antwerp maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Bilet fiyatları ne kadar?
📺 FENERBAHÇE - ANTWERP MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Antwerp maçı 21 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.
👉 FENERBAHÇE MORAL KAZANMAK İSTİYOR!
Süper Lig'de 8. haftayı lider kapatan Fenerbahçe, 9. hafta oynanan Trabzonspor maçını 3-1 kaybederek, Antwerp maçı öncesinde yara aldı. Grupta 1 puanı bulunan Fenerbahçe kazanarak hem moral kazanmak hem yükselişe geçmek istiyor.
ANTWERP DE KAYIP!
Belçika Birinci Futbol Ligi'nde oynanan mücadelede Royal Antwerp, deplasmanda Zulte Waregem'le oynadıkları maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.
ANTWERP'DE TANIDIK İSİMLER!
Fenerbahçe'nin iki eski forveti Samatta ve Frey, Belçika temsilcisi Antwerp'in formasını giyiyor. Samatta, bu sezon oynadığı 11 maçta sadece 1 gol 1 asist üretebildi. Frey ise 13 maçta 12 gol 1 asist üreterek.
⚽ FENERBAHÇE - ANTWERP MAÇI BİLET FİYATLARI!
MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ 120,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A-I BLOK 165,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B-H BLOK 190,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C-G BLOK 210,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D-F BLOK 230,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK 255,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT A-I BLOK 295,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT B-H BLOK 355,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT C-G BLOK 410,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT D-F BLOK 495,00 TL
MARATON ALT E BLOK 600,00 TL
FENERIUM ALT AVİS E BLOK 660,00 TL
🚑 MERT HAKAN YANDAŞ VE SERDAR AZİZ GÖREV ALAMAYACAK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Royal Antwerp mücadelesinde 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan ve yapılan idmanlarda bireysel çalışmalarını sürdüren Mert Hakan Yandaş ile Serdar Aziz, Antwerp maçında yer alamayacak. Fenerbahçe'de bu oyuncuların yanı sıra UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun forma giyemeyecek.
⚽ FERDİ KADIOĞLU YER ALACAK
Süper Lig'in 9'uncu haftasında Trabzonspor ile oynanan maçta sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, Royal Antwerp mücadelesinde yer alacak. Yapılan kontrollerinin ardından ciddi bir problemi olmadığı anlaşılan Ferdi Kadıoğlu'nun forma giymesi bekleniyor.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu puan durumu:
1- Olympiakos: 6
2- Eintracht Frankfurt: 4
3- Fenerbahçe: 1
4- Royal Antwerp: 0
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 121. MÜSABAKASINA ÇIKACAK
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu olarak adlandırılan UEFA Kupası ile UEFA Avrupa Ligi'nde 121. maçını oynayacak.
Kupa 2'de 120 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 51 galibiyet, 28 beraberlik ve 41 yenilgi yaşadı.
Söz konusu müsabakalarda 161 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 156 gole engel olamadı.
VITOR PEREİRA YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 21. MAÇ
Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında 21. kez sahne alacak.
Sarı-lacivertli ekip, Pereira ile Avrupa'da oynadığı 20 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.
Bu maçlarda 26 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 24 gole engel olamadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...