FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da Okaka pişmanlığı! Samatta...
Süper Lig'de liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de tek pişmanlık forvet bölgesinde gerçekleşti. Takıma katılması planlanan ancak sergilediği futbol ve az gol kaydetmesiyle sarı-lacivertliler tarafından veto edilen yıldız isim Okaka sezona çok iyi bir giriş yaptı. Fenerbahçe Okaka yerine Samatta'yı kadrosuna katmıştı. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe'de şu anda Medipol Başakşehir forması giyen Stefano Okaka pişmanlığı yaşanıyor. Takvim'in haberine göre transferin son günündeBaşakşehir'e katılan Okaka Süper Lig'de forma giydiği 6 maçta 6 kez gileleri havalandırdı.
İtalyan golcü önceki gün oynanan ve Başakşehir'in Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ettiği maçta da fileleri 2 kez havalandırdı. Oysa Okaka, ülkemizde ilk olarak Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Geçtiğimiz yılın eylül ayında Fenerbahçe'nin Udinese'de forma giyen Okaka için temasta bulunmasının ardından gol sayısının az olması nedeniyle Sarı-Lacivertli taratarlardan tepki almıştı.
Bunun üzerine 3.5 milyon Euro maliyetli Okaka'dan vazgeçildi ve onun yerine 6 milyona Samatta transferi yapıldı. Ancak Samatta'nın ciddi bir katkı alınamadığı gibi Okaka'nın Süper Lig kariyerine fırtına gibi başlaması Sarı-Lacivertli yönetimi ciddi bir pişmanlığa itti. 32 yaşındaki Nijerya asıllı İtalyan golcü daha önce 5 kez İtalya Milli Takım formasını da giymişti.
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