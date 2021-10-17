17 Ekim 2021, Pazar

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da Okaka pişmanlığı! Samatta...

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de tek pişmanlık forvet bölgesinde gerçekleşti. Takıma katılması planlanan ancak sergilediği futbol ve az gol kaydetmesiyle sarı-lacivertliler tarafından veto edilen yıldız isim Okaka sezona çok iyi bir giriş yaptı. Fenerbahçe Okaka yerine Samatta'yı kadrosuna katmıştı. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’da Okaka pişmanlığı! Samatta...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.10.2021

Fenerbahçe'de şu anda Medipol Başakşehir forması giyen Stefano Okaka pişmanlığı yaşanıyor. Takvim'in haberine göre transferin son günündeBaşakşehir'e katılan Okaka Süper Lig'de forma giydiği 6 maçta 6 kez gileleri havalandırdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’da Okaka pişmanlığı! Samatta...

İtalyan golcü önceki gün oynanan ve Başakşehir'in Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ettiği maçta da fileleri 2 kez havalandırdı. Oysa Okaka, ülkemizde ilk olarak Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Geçtiğimiz yılın eylül ayında Fenerbahçe'nin Udinese'de forma giyen Okaka için temasta bulunmasının ardından gol sayısının az olması nedeniyle Sarı-Lacivertli taratarlardan tepki almıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’da Okaka pişmanlığı! Samatta...

Bunun üzerine 3.5 milyon Euro maliyetli Okaka'dan vazgeçildi ve onun yerine 6 milyona Samatta transferi yapıldı. Ancak Samatta'nın ciddi bir katkı alınamadığı gibi Okaka'nın Süper Lig kariyerine fırtına gibi başlaması Sarı-Lacivertli yönetimi ciddi bir pişmanlığa itti. 32 yaşındaki Nijerya asıllı İtalyan golcü daha önce 5 kez İtalya Milli Takım formasını da giymişti.

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