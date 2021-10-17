FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’da Okaka pişmanlığı! Samatta...

Bunun üzerine 3.5 milyon Euro maliyetli Okaka'dan vazgeçildi ve onun yerine 6 milyona Samatta transferi yapıldı. Ancak Samatta'nın ciddi bir katkı alınamadığı gibi Okaka'nın Süper Lig kariyerine fırtına gibi başlaması Sarı-Lacivertli yönetimi ciddi bir pişmanlığa itti. 32 yaşındaki Nijerya asıllı İtalyan golcü daha önce 5 kez İtalya Milli Takım formasını da giymişti.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ