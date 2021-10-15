FENERBAHÇE HABERLERİ: Vedat Muriqi için transfer kararı! Fenerbahçe...
İtalya'da Lazio formasıyla oynadığı 42 resmi maçta yalnızca 2 gol atabilen Vedat Muriqi kredisini tüketiyor. Sezon başında Fenerbahçe'nin gündeminde olan Kosovalı futbolcu, Çizme'de eleştiri oklarının hedefinde yer alırken sürpriz bir transfer iddiası geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre, Lazio'nun Kosovalı golcü için kararını verdiği iddia edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin 17.5 milyon Euro + 2.5 milyon Euro bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 5 pay karşılığında İtalya Serie A ekibi Lazio'ya sattığı Vedat Muriqi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Dünyaca ünlü İtalyan gazetesi La Gazetta dello Sport, görev aldığı 42 resmi maçta yalnızca 2 gol atma başarısı gösteren Vedat Muriqi'nin Lazio'da gözden çıkarıldığını iddia etti.
Haberde, 20 milyon Euro Transfer maliyetine ek olarak yıllık 2.2 milyon Euro net maaş alan deneyimli golcünün performansının büyük hayal kırıklığı yarattığı ve kendisinin dahi bu durumdan memnun olmadığı kaydedildi.
FENERBAHÇE İHTİMALİ YÜKSEK
Yaptığı maddi yatırımın karşılığını sahada alamadığını düşünen Lazio yönetiminin, ara transfer döneminde Vedat Muriqi'yi elden çıkarmayı planladığı yazıldı. Bu doğrultuda Kosovalı futbolcunun yeni adresinin Fenerbahçe olacağı belirtildi.
Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe'ye geri dönmek adına teknik direktör Vitor Pereira ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve İstanbul'a dönmeyi arzuladığını Portekizli teknik adama ilettiği kaydedildi.
Vedat Muriqi'yi en az 15 milyon Euro bedelle satarak zararının minimize etmek isteyen Lazio'nun bu ara transfer dönemine özel olarak satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama seçeneğine sıcak baktığı öne sürüldü.
VEDAT MURIQI LAZIO'DA NE YAPTI?
Fenerbahçe'den Lazio'nun yolunu tutan Vedat Muriqi, İtalyan temsilcisinde süre aldığı 42 resmi maçta yalnızca 2 gol atarken, 2 kez de asist yaptı. Kosovalı futbolcu, sarı lacivertli kulüpte 36 resmi maça 17 gol ve 7 asist sığdırmıştı.
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