10 Ekim 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Serdar Aziz'in son durumu korkuttu! Trabzonspor maçında...

Serdar Aziz’in son durumu korkuttu! Trabzonspor maçında...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.10.2021

A Milli Takım'ın Norveç ile karşı karşıya geldiği maçta yüzüne darbe alan Serdar Aziz'in son durumu belli oldu. Zorlu müsabakada gözüne darbe alan tecrübeli oyuncunun gözünde ciddi bir problem oluştuğu belirlendi. Deneyimli futbolcunun, hafta sonunda oynanacak Trabzonspor maçına yetiştirmek için çaba sarf edildiği öğrenildi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

A Milli Futbol Takım'ının 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Norveç ile oynadığı maçta sakatlanan Serdar Aziz'in son görüntüsü ortaya çıktı.

Maçta gözüne darbe alan tecrübeli oyuncunun gözünde ciddi bir problem oluştuğu görüldü.

Fenerbahçe sağlık ekibi, Serdar Aziz'i hafta sonunda oynanacak Trabzonspor maçına yetiştirmek için çalışmalarına başladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe’ye bir Ekvadorlu daha! Teklif yapıldı F.Bahçe'ye bir Ekvadorlu daha! Teklif yapıldı
Muriqi’de sürpriz gelişme! Lazio... Muriqi'de sürpriz gelişme! Lazio...
Kore alfabeli forma üretildi Kore alfabeli forma üretildi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör