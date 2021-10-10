A Milli Takım'ın Norveç ile karşı karşıya geldiği maçta yüzüne darbe alan Serdar Aziz'in son durumu belli oldu. Zorlu müsabakada gözüne darbe alan tecrübeli oyuncunun gözünde ciddi bir problem oluştuğu belirlendi. Deneyimli futbolcunun, hafta sonunda oynanacak Trabzonspor maçına yetiştirmek için çaba sarf edildiği öğrenildi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

A Milli Futbol Takım'ının 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Norveç ile oynadığı maçta sakatlanan Serdar Aziz'in son görüntüsü ortaya çıktı.



Maçta gözüne darbe alan tecrübeli oyuncunun gözünde ciddi bir problem oluştuğu görüldü.



Fenerbahçe sağlık ekibi, Serdar Aziz'i hafta sonunda oynanacak Trabzonspor maçına yetiştirmek için çalışmalarına başladı.

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