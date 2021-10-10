PİYASA DEĞERİ 9 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin her şey yolunda giderse Lazio'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı da gelen haberler arasında. 2025 yılına kadar Lazio ile sözleşmesi bulunan sol ayaklı santforun güncel piyasa değeri de 9 milyon Euro civarına kadar düşmüş durumda. Bu da sarı-lacivertli kurmaylara avantaj sağlayacak.

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