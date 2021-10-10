10 Ekim 2021, Pazar

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Vedat Muriqi'de sürpriz gelişme! Lazio...

Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin 2020/2021 sezonu başında Lazio'ya sattığı Vedat Muriqi, İtalya'da umduğunu bulamadı. Serie A ekibinde istenen performansı sergileyemeyen Kosovalı golcü, sezon öncesi sarı-lacivertli takımın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Lazio yönetiminin forma şansı bulmakta zorlanan 27 yaşındaki futbolcuyla ilgili kararını verdiği öğrenildi. (FB spor haberi)

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Vedat Muriqi’de sürpriz gelişme! Lazio...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.10.2021

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği bitmiyor. Sarı-lacivertli kulüpte yeniden Vedat Muriqi sesleri yükselmeye başladı. Lazio'da bir türlü istediği şansı bulamayan, teknik direktör Maurizio Sarri ile yıldızı barışmayan Muriqi, takımdan ayrılmak istediğini menajerine iletti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Vedat Muriqi’de sürpriz gelişme! Lazio...

Menajeri de ilk iş olarak Fenerbahçe yönetimi ile temasa geçti. Vedat'a yaz transfer döreminde izin vermeyen Lazio yönetimi de geri adım atmış durumda.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Vedat Muriqi’de sürpriz gelişme! Lazio...

PEREIRA DAHA ÖNCE ONAY VERMİŞTİ

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe yönetimi Vedat Muriqi'ye olumlu bakarken, konunun Vitor Pereira ile yapılacak görüşmenin ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Vedat Muriqi’de sürpriz gelişme! Lazio...

Vitor Pereira'nın yaz transfer döneminde Vedat Muriqi'ye onay vermiş olduğu hesaba katılırsa Portekizli teknik adamın Kosovalı yıldıza tavrının olumlu olmasının beklendiği ifade ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Vedat Muriqi’de sürpriz gelişme! Lazio...

PİYASA DEĞERİ 9 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin her şey yolunda giderse Lazio'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı da gelen haberler arasında. 2025 yılına kadar Lazio ile sözleşmesi bulunan sol ayaklı santforun güncel piyasa değeri de 9 milyon Euro civarına kadar düşmüş durumda. Bu da sarı-lacivertli kurmaylara avantaj sağlayacak.

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