FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Moises Caicedo'ya kanca!

Fenerbahçe haberleri: Takıma genç oyuncular kazandırmak isteyen ve bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, Enner Valencia'nın milli takımdan arkadaşı olan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Moises Caicedo'yu Ekvador'un Bolivya ile oynadığı maçta izlediği ve oyuncuya teklif yapıldığı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Geleceğe yönelik transfer çalışmaları sürüyor. Fenerbahçe'nin scoutlarının Ekvador'un Bolivya'yı 3-0 yendiği maçı izlediği ortaya çıktı…