10 Ekim 2021, Pazar

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Moises Caicedo'ya kanca!

Fenerbahçe haberleri: Takıma genç oyuncular kazandırmak isteyen ve bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, Enner Valencia'nın milli takımdan arkadaşı olan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Moises Caicedo'yu Ekvador'un Bolivya ile oynadığı maçta izlediği ve oyuncuya teklif yapıldığı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’den Moises Caicedo’ya kanca!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.10.2021

Geleceğe yönelik transfer çalışmaları sürüyor. Fenerbahçe'nin scoutlarının Ekvador'un Bolivya'yı 3-0 yendiği maçı izlediği ortaya çıktı…

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’den Moises Caicedo’ya kanca!

AS gazetesinin Güney Amerika edisyonunda yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre, sarı-lacivertli takım adına görev yapan scoutlar hem Valencia'nın istatistiklerini tuttu hem de Ekvador'un 19 yaşındaki yıldız adayı Moises Caicedo'yu takibe aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’den Moises Caicedo’ya kanca!

Sezon başında Brighton'a transfer olan ancak daha sonra Beershot'a kiralanan genç yıldız adayına Fenerbahçe'nin de teklif yaptığı ileri sürüldü. "Ekvador'un Motoru" denilen Caicedo merkez orta saha ve ön liberoda oynuyor. Kariyerinde 38 maçta 6 gol+3 asisti var. 19 yaşındaki Moises Caicedo, orta sahada oynuyor.

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