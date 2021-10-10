10 Ekim 2021, Pazar

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Tisserand'ın sahalara döneceği maç belli oldu

Sahalara döneceği maç belli oldu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.10.2021

Marcel Tisserand dönüş için gün saymaya başladı. Tedavisi büyük ölçüde tamamlanan Demokratik Kongolu stoper, saha çalışmalarına start verdi. Tecrübeli oyuncunun, önümüzdeki hafta kademeli olarak takıma dahil edilmesi planlanıyor. Trabzon'da riske edilmeyecek olan Marcel'in Alanyaspor maçında kadroda yerini alması hedefleniyor.

Marcel Tisserand dönüş için gün saymaya başladı. Tedavisi büyük ölçüde tamamlanan Demokratik Kongolu stoper, saha çalışmalarına start verdi. Tecrübeli oyuncunun, önümüzdeki hafta kademeli olarak takıma dahil edilmesi planlanıyor. Trabzon'da riske edilmeyecek olan Marcel'in Alanyaspor maçında kadroda yerini alması hedefleniyor.
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