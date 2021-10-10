FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe, futbolcu isimlerinin Kore alfabesiyle yazılı olduğu Fenerbahçe formalarının çok yakında PUMA'nın Seoul mağazasında satışa sunulacağını açıkladı.

Fenerbahçe, futbolcu isimlerinin Kore alfabesiyle yazılı olduğu Fenerbahçe formalarının çok yakında PUMA'nın Seoul mağazasında satışa sunulacağını açıkladı. Mesut Özil ve Kim Min Jae'nin adlarının Kore alfabesiyle yazılı olduğu formaların görselleri büyük ilgi çekti.





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