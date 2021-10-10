10 Ekim 2021, Pazar

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Kore alfabeli forma üretildi

Kore alfabeli forma üretildi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.10.2021

Fenerbahçe, futbolcu isimlerinin Kore alfabesiyle yazılı olduğu Fenerbahçe formalarının çok yakında PUMA'nın Seoul mağazasında satışa sunulacağını açıkladı.

Fenerbahçe, futbolcu isimlerinin Kore alfabesiyle yazılı olduğu Fenerbahçe formalarının çok yakında PUMA'nın Seoul mağazasında satışa sunulacağını açıkladı. Mesut Özil ve Kim Min Jae'nin adlarının Kore alfabesiyle yazılı olduğu formaların görselleri büyük ilgi çekti.


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