FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira zirveyi böyle aldı! (Spor haberleri)

RAKİBİ DENGESİZ YAKALIYOR

Fenerbahçe maç başına ortalama 116-117 km. aralığında bir mesafe yakalayarak ligin en çok koşan takımı oldu. Kasımpaşa ile oynanan son karşılaşmada 119.2 km. ile zirveyi zorladı. Bu mesafe ortalaması, her maçta neredeyse bir adam fazla oynuyormuş gibi bir istatistik yakalamasına neden oldu.