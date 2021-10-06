06 Ekim 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira zirveyi böyle aldı! (Spor haberleri)

Süper Lig'de 8 haftanın ardından liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de, Vitor Pereira'nın sistemi fark yaratmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin özellikle oyun sisteminde öne çıkan en önemli özellik önde pres yapan ve en çok koşan takım olması. (FB spor haberleri)

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira zirveyi böyle aldı! Spor haberleri
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.10.2021

Lider F.Bahçe hücum konusunda yetersiz olduğu eleştirilerine maruz kalsa da çok koşuyor ve önde basıyor... Teknik direktör Vitor Pereira'nın futbolu beklenen övgüyü almasa da sarı-lacivertliler geride kalan 8 maçta sadece bir yenilgi (Başakşehir) ve 1 beraberlik (Sivas) yaşayarak daha ağır eleştirilerin önüne set çekti. Peki Fenerbahçe'nin sırrı ne? Sarı-lacivertliler neyi iyi yaptı da zirvede kendine yer buldu? İşte yanıtı:

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira zirveyi böyle aldı! Spor haberleri

RAKİBİ DENGESİZ YAKALIYOR
Fenerbahçe maç başına ortalama 116-117 km. aralığında bir mesafe yakalayarak ligin en çok koşan takımı oldu. Kasımpaşa ile oynanan son karşılaşmada 119.2 km. ile zirveyi zorladı. Bu mesafe ortalaması, her maçta neredeyse bir adam fazla oynuyormuş gibi bir istatistik yakalamasına neden oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira zirveyi böyle aldı! Spor haberleri

Sabah'ın haberine göre; topu sahanın neresinde kaptığına bakıldığında, Kanarya yine ligin en iyisi oldu. F.Bahçe'nin rakipten top kaptığı noktaların kendi kalesine mesafesi ortalama 75 metre... Neredeyse rakip ceza sahasının etrafında baskıyı oluşturuyor ve orada topu kaparak rakibi dengesiz yakalıyor. Bu istatistikte lig ortalaması ise 67.5 metre.

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