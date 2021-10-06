FENERBAHÇE HABERLERİ

HER YERDE ONLAR VAR!

Fotomaç'ın haberine göre; takıma katıldığı andan itibaren vazgeçilmezler arasında yer alan Kim Min Jae, rakiplerine göz açtırmadı. Güney Koreli stoper, oynadığı 7 lig maçında 58 ikili mücadelenin 44'ünü, 33 hava topunun da 26'sını kazandı. Hızı, sertliği ve bitmeyen enerjisiyle Fenerbahçe'ye büyük katkı sağlayan 1.90'lık oyuncu, taraftarın da sevgilisi haline geldi.