06 Ekim 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Szalai ve Min-Jae Kim rakiplere göz açtırmadı! İşte o istatistik

Fenerbahçe haberleri: Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Attila Szalai ve sezon başında renklerine bağladığı Min-Jae Kim, gösterdikleri başarılı performansla rakip forvetleri korkulu rüyası oldu. Rakiplerine adeta göz açırmayan iki futbolcunun etkili oyunları istatistiklere de yansıdı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERLERİ - Szalai ve Min-Jae Kim rakiplere göz açtırmadı! İşte o istatistik
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.10.2021

Süper Lig'de geride kalan 8 hafta sonunda zirvenin sahibi olan Fenerbahçe, özellikle savunmadaki başarısıyla öne çıktı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma katılan Attila Szalai ile birlikte yeni transfer Kim Min Jae'nin uyumu sonuçlara da yansıdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Szalai ve Min-Jae Kim rakiplere göz açtırmadı! İşte o istatistik

Sarı-lacivertliler, sezonun flaş takımı Hatayspor ile ligin en az gol yiyen takımı unvanını aldı. Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki Kanarya, Aykut Kocaman'ın görev yaptığı 2012-13'ten bu yana da 8. haftalar sonunda en az gol yediği dönemi geride bıraktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Szalai ve Min-Jae Kim rakiplere göz açtırmadı! İşte o istatistik

HER YERDE ONLAR VAR!
Fotomaç'ın haberine göre; takıma katıldığı andan itibaren vazgeçilmezler arasında yer alan Kim Min Jae, rakiplerine göz açtırmadı. Güney Koreli stoper, oynadığı 7 lig maçında 58 ikili mücadelenin 44'ünü, 33 hava topunun da 26'sını kazandı. Hızı, sertliği ve bitmeyen enerjisiyle Fenerbahçe'ye büyük katkı sağlayan 1.90'lık oyuncu, taraftarın da sevgilisi haline geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Szalai ve Min-Jae Kim rakiplere göz açtırmadı! İşte o istatistik

1.92'lik Macar stoper, 8 lig maçında 62 ikili mücadelenin 37'sinde, 33 hava topunun da 18'inde rakiplerine üstünlük sağladı. Szalai, yalnızca savunmada değil hücuma katkısıyla da fark yarattı.

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