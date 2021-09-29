Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçeli Altay Bayındır'a Newcastle United kancası! Teklif edilen rakam...
Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana yükselen bir grafik çizen ve Avrupa devlerinin transfer listesine giren Altay Bayındır'a, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United da talip oldu. İşte İngiliz ekibinin sarı-lacivertlilere sunduğu o rakam... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Teknik direktör Vitor Pereira ile ivme kazanan ve Süper Lig'de 7 hafta geride kalırken liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de Portekizli hocanın sisteminde performansını yükselten ve takımın vazgeçilmez isimleri arasında olan Altay Bayındır ve Attila Szalai'ye Avrupa ilgisi arttı.
Yeni Asır'da yer alan habere göre başarılı kaleci Altay için İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın 17 milyon euro'yu gözden çıkardığı konuşulurken, Fenerbahçe yönetiminin bu teklife oyuncuyu bırakmayacağı öğrenildi. 23 yaşındaki başarılı kalecinin kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Savunmada başarılı bir grafik sergileyen ve Avrupa devlerinin dikkatini çeken Szalai'ye ise Serie A ve La Liga'dan talip çıktı. Macar yıldızı Atletico Madrid ve Napoli'nin takip ettiği, devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalabileceği öğrenildi.
Pereira'nın da onay vermesi halinde, beklenen teklif gelirse yönetimin yeni gelecek transferlere kaynak oluşturmak için 23 yaşındaki stoperle yollarını ayırabileceği kaydedildi.
1.92'lik sol ayaklı stoperin Fenerbahçe'yle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Attila Szalai'nin güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro.
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