SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ - Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins maç öncesi konuştu! "Gruptaki en zor takım"
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, evinde Olympiakos'u konuk edecek. Yunan ekibinin teknik direktörü Pedro Martins, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin gruptaki en zor rakipleri olduğunu ifade eden Martins, "Gruptaki en zor rakiple karşılaşacağız. Atmosferin çok sıcak olacağını biliyoruz. İlk maçı kazanmış olmamız moralimizi artırıyor. Üç puanın yanı sıra iyi bir oyunla sahadan ayrılmayı istiyoruz" dedi. İşte o sözler...
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında sahasında Olympiakos'u ağırlayacak. Yunan ekibinde teknik direktör Pedro Martins maçın oynanacağı Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.
Hücum oynamasını seven iki takımın karşı karşıya geleceğini belirten Martins, "Gruptaki en zor rakiple karşılaşacağız. Atmosferin çok sıcak olacağını biliyoruz. İlk maçı kazanmış olmamız moralimizi artırıyor. Üç puanın yanı sıra iyi bir oyunla sahadan ayrılmayı istiyoruz. Grupta dört takım var. Rekabet üst düzeyde." diye konuştu.
Her rakibi farklı değerlendirdiklerini aktaran Martins, sarı-lacivertli takım karşısında iyi bir motivasyon ve oyunla kendilerini ispatlamak istediklerini kaydetti.
"VITOR İLE İYİ BİR ARKADAŞLIĞIMIZ VAR"
51 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, vatandaşı olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ile olan dostluğuyla hakkındaki soruya, "Gerçekten de Vitor ile son derece iyi bir arkadaşlığımız var. Rekabetimiz de üst düzeyde. 1,5 saat için bu ortadan kalkacak." yanıtını verdi.
Basın toplantısından sonra neden antrenman yapmadıklarıyla ilgili soru üzerine Martins, "Arka arkaya maçlar yapıyoruz. Oyuncularımın iki gün dinlenmelerini istedim. Fenerbahçe'nin çimlerini tartışmıyoruz. Asla Vitor'a taktiğimizi kaptırmayız." ifadelerini kullandı.
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