18 Eylül 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
"SİZLER DAHA İYİSİNİ YAPACAKSINIZ"
Birçok sıkıntıyla baş etmeye çalıştıkları bir dönemden geçtiklerini vurgulayan 53 yaşındaki çalıştırıcı, "Sakatlıklar ve yoğun fikstür bizi çok zorlayacak. Ancak bana bu maçta zorlukları aşmak için mücadele edeceğinizi gösterdiniz. Kazansak elbette daha çok mutlu olacaktık. Ancak sonuç değil, beni sergilediğiniz performans umutlandırıyor. Sizler çok daha iyisini yapacak kaliteye sahip oyuncularsınız ve sahada bunu kanıtlayacaksınız" ifadelerini kullandı
Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan futbolcularına tam not!
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Frankfurt ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı mücadelenin ardından sergilenen futbol büyük takdir topladı. Sarı-lacivertlilerde Vitor Pereira, "Sergilediğiniz bu takım ruhu bizi zirveye taşıyacak" ifadelerinde bulundu. (FB spor haberleri)
Eintracht Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'ne 1 puanla başlayan Fenerbahçe'de teknik heyet, takımın göstermiş olduğu mücadeleden çok memnun kaldı. Sabah'ın haberine göre teknik direktör Pereira maç sonu basın toplantısında, "Bence her Fenerbahçeli takımıyla gurur duyuyordur" diyerek futbolcularının özverisine övgülerde bulundu. Maç boyunca rakibi geriye iterek gol arayan, üreten, yardımlaşan ve sahaya tüm enerjisini yansıtan oyuncularını soyunma odasında tebrik eden Portekizli teknik adam, "Galibiyeti kaçırdık ama gerçek takım ruhunu herkese gösterdik. Bu ruh bizi zirveye taşıyacak" dedi.
"SİZLER DAHA İYİSİNİ YAPACAKSINIZ"
Birçok sıkıntıyla baş etmeye çalıştıkları bir dönemden geçtiklerini vurgulayan 53 yaşındaki çalıştırıcı, "Sakatlıklar ve yoğun fikstür bizi çok zorlayacak. Ancak bana bu maçta zorlukları aşmak için mücadele edeceğinizi gösterdiniz. Kazansak elbette daha çok mutlu olacaktık. Ancak sonuç değil, beni sergilediğiniz performans umutlandırıyor. Sizler çok daha iyisini yapacak kaliteye sahip oyuncularsınız ve sahada bunu kanıtlayacaksınız" ifadelerini kullandı
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası