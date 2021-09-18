18 Eylül 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan futbolcularına tam not!

Pereira’dan futbolcularına tam not!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.09.2021

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Frankfurt ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı mücadelenin ardından sergilenen futbol büyük takdir topladı. Sarı-lacivertlilerde Vitor Pereira, "Sergilediğiniz bu takım ruhu bizi zirveye taşıyacak" ifadelerinde bulundu. (FB spor haberleri)

Eintracht Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'ne 1 puanla başlayan Fenerbahçe'de teknik heyet, takımın göstermiş olduğu mücadeleden çok memnun kaldı. Sabah'ın haberine göre teknik direktör Pereira maç sonu basın toplantısında, "Bence her Fenerbahçeli takımıyla gurur duyuyordur" diyerek futbolcularının özverisine övgülerde bulundu. Maç boyunca rakibi geriye iterek gol arayan, üreten, yardımlaşan ve sahaya tüm enerjisini yansıtan oyuncularını soyunma odasında tebrik eden Portekizli teknik adam, "Galibiyeti kaçırdık ama gerçek takım ruhunu herkese gösterdik. Bu ruh bizi zirveye taşıyacak" dedi.

"SİZLER DAHA İYİSİNİ YAPACAKSINIZ"

Birçok sıkıntıyla baş etmeye çalıştıkları bir dönemden geçtiklerini vurgulayan 53 yaşındaki çalıştırıcı, "Sakatlıklar ve yoğun fikstür bizi çok zorlayacak. Ancak bana bu maçta zorlukları aşmak için mücadele edeceğinizi gösterdiniz. Kazansak elbette daha çok mutlu olacaktık. Ancak sonuç değil, beni sergilediğiniz performans umutlandırıyor. Sizler çok daha iyisini yapacak kaliteye sahip oyuncularsınız ve sahada bunu kanıtlayacaksınız" ifadelerini kullandı
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