Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman? Fenerbahçe Avrupa ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | CANLI SKOR

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2.hafta maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk edecek. Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, bu yıl Avrupa'da çıktığı maçlarda mağlubiyet almadı. ilk hafta oynanan müsabakada Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalmıştı. Rakip Olympiakos ise Belçika temsilcisi Royal Antwerp'i yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Sarı lacivertli ekip, 2. hafta maçını kazanarak puanını 4'e yükseltmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? (FB MAÇI CANLI SKOR)

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. D grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, evinde Olympiakos'u konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Olympiakos maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Olympiakos maçı 30 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

OLYMPIAKOS'UN EN BÜYÜK KOZLARI HÜCUM HATTI!

Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un hücum hattı dikkat çekiyor. El Arabi, Valbuena, Onyekuru ve Soares gibi isimler rakip takımlara zor anlar yaşatıyor. Öte yandan orta saha oyuncusu Camara'da dikkat edilmesi gereken isimler arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

30 Eylül: (2. Hafta)

Fenerbahçe-Olympiakos

21 Ekim: (3. Hafta)

Fenerbahçe-Royal Antwerp

4 Kasım: (4. Hafta)

Royal Antwerp-Fenerbahçe

25 Kasım: (5. Hafta)

Olympiakos-Fenerbahçe

9 Aralık: (6. Hafta)

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt

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