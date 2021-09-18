18 Eylül 2021, Cumartesi
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SZALAI'Yİ DUVARA ETİKETLEDİ
Son dakika spor haberi: Altay Bayındır'dan Atilla Szalai'ye 'duvar' göndermesi!
Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır, Eintracht Frankfurt maçından bir kareyi sosyal medyada paylaşırken, takım arkadaşı Attila Szalai'yi 'duvarda' etiketledi. Bu paylaşım sosyal medyada çok konuşuldu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçeli Altay Bayındır, sosyal medya hesabından Dimitris Pelkas ve Attila Szalai ile beraber olduğu bir görseli paylaştı.
Sarı lacivertli kalecinin paylaşımında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
SZALAI'Yİ DUVARA ETİKETLEDİ
Altay, yaptığı paylaşımda Pelkas ve Szalai'yi de etiketlerken, Macar futbolcuyu 'duvarda' etiketledi. Bu paylaşım sosyal medyada büyük yankı buldu.
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