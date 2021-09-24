Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman? Fenerbahçe Olympiakos Avrupa Ligi maçı hangi kanalda? Saat kaçta? | FB maçı

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe, ilk maçta Eintracht Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Sarı lacivertli ekip, kazanmak ve taraftarını mutlu etmek istiyor. Yunanistan temsilcisi ise Antwerp'i 2-1 yenmişti. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Olympiakos maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. D grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, evinde Olympiakos'u konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Olympiakos maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Olympiakos maçı 30 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

30 Eylül: (2. Hafta)

Fenerbahçe-Olympiakos

21 Ekim: (3. Hafta)

Fenerbahçe-Royal Antwerp

4 Kasım: (4. Hafta)

Royal Antwerp-Fenerbahçe

25 Kasım: (5. Hafta)

Olympiakos-Fenerbahçe

9 Aralık: (6. Hafta)

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt

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