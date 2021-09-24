FENERBAHÇE HABERLERİ - Volkan Demirel’den Fenerbahçeli Diego Rossi’ye sert sözler!

"MECBUREN KANATLARA GİDİYORLAR"

3-4-2-1 sisteminde dörtlüde Ferdi ve Osayi oynuyorsa onların çizgiye basıp, Gustavo'nun da bağlantı oyuncusu olacağını düşünürsek Pelkas, Mesut, Pelkas'tan birinin kim oynuyorsa orta sahaya daha yakın olması lazım. Fenerbahçe'de şöyle bir durum var, 3-4-2-1 Osayi ile Ferdi çizgiye bastığında Mesut'la Rossi de çizgiye basınca mecburen kanatlardan gitmek zorunda kalıyor. Böyle olunca da ister istemez oyun düşüyor.