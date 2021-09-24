FENERBAHÇE HABERLERİ - Volkan Demirel'den Fenerbahçeli Diego Rossi'ye sert sözler!
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Giresunspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin eski kalecisi ve yardımcı antrenörü Volkan Demirel'den Diego Rossi ve Mesut Özil hakkında çarpıcı açıklamalar geldi. İşte o sözler... (FB spor haberleri)
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, evinde Giresunspor'u 2-1 mağlup ederek zirve yolunda kritik bir galibiyet aldı. Futbolu bıraktıktan sonra yorumculuğa başlayan Fenerbahçe'nin eski milli kalecisi Volkan Demirel de beIN Sports ekranlrında bu mücadeleyi değerlendirdi.
Demirel'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"ROSSI FİZİK OLARAK DÜŞÜK KALIYOR"
Rakiplerin puan kaybettiği haftada kötü de oynasa, Giresunspor'un penaltı kaçırmasına rağmen kazanmasını bildiler. Maçın skorunu cebe koyup, ilerideki haftalarda neler yapılacağına dair planlar yapmalısınız çünkü yarın bu oyunla galip gelemezsiniz. Rossi'yi ben dikkatli izlemeye çalışıyorum. Geldiği ligle Türkiye ligi karşılaştırılamaz. Kıvrak bir oyuncu ve beklentiler yüksek. Üzerine koyacaktır, fizik olarak düşük kalıyor biraz. Ayak içini iyi kullanması gereken yerlerde kullanamadı. Asistinde kaleci hatası var ama asist asisttir. İlerleyen haftalarda daha iyi olacaktır.
"MECBUREN KANATLARA GİDİYORLAR"
3-4-2-1 sisteminde dörtlüde Ferdi ve Osayi oynuyorsa onların çizgiye basıp, Gustavo'nun da bağlantı oyuncusu olacağını düşünürsek Pelkas, Mesut, Pelkas'tan birinin kim oynuyorsa orta sahaya daha yakın olması lazım. Fenerbahçe'de şöyle bir durum var, 3-4-2-1 Osayi ile Ferdi çizgiye bastığında Mesut'la Rossi de çizgiye basınca mecburen kanatlardan gitmek zorunda kalıyor. Böyle olunca da ister istemez oyun düşüyor.
"MESUT'U BULMALARI LAZIM"
Aslında Fenerbahçe'nin merkezden hücum etmek için Mesut veya yanındaki kimse onun forvete daha yakın olması gerekiyor. Fenerbahçe'nin yapamadığı işlem bu. Merkezi kalabalıklaştıramazsanız ister istemez tıkanıyor. Yardım alamayınca merkezden gelen adam kenara gitmek zorunda kalıyor. Fenerbahçeli oyuncular hücuma çıkarken Mesut'u bulması lazım. Öne oynayamadan ileriye çıkmanın bir yolu yok."
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