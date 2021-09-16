SON DAKİKA | Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, D grubundaki ilk maçında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz Almanya'dan 3 puanla dönmek istiyor. Heyecan dolu Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başladı. Ülkemizi D grubunda temsil eden Fenerbahçe, gruptaki ilk maçında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde temsilcimizin ilk 11'i belli oldu.
İLK 11'LER
Eintracht Frankfurt: Trapp; Durm, N'Dicka, Hinteregger, Da Costa; Sow, Jakic; Kamada, Lammers, Kostic; Borre.
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Osayi - Samuel, Mert Hakan Yandaş, Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Rossi, Enner Valencia, Mesut Özil
EINTRACHT FRANKFURT - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçı saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.
EINTRACHT FRANKFURT - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Frankfurt Stadion'da oynanan karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılıklarını Matteo Passeri ve Alessandro Costanzo yapacak. VAR hakemi olarak Massimiliano Irrati, AVAR'a Marco Di Bello atandı.
TEKNİK DİREKTÖR CEZALI!
Fenerbahçe'nin gruptaki rakibi Eintracht Frankfurt'un teknik direktörü Oliver Glasner, cezası sebebiyle kulübede yer alamayacak. Glasner, Wolfsburg'u çalıştırdığı dönemde aldığı ceza sebebiyle Fenerbahçe maçında olmayacak Oliver Glasner'in yerine yardımcısı Michael Angerschmid görev alacak.
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