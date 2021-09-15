Almanya Milli Takımı ile yollarını ayırmasının ardından bir daha geri dönmeyeceğini açıklayan Mesut Özil, o günlerde Joachim Löw ile görüşme gerçekleştirmiş ve aralarında soğukluk yaşanmıştı. Özil, bu özel görüşmeden de olumsuz ayrılarak milli takıma dönmeyeceğini açıklamıştı.