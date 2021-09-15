Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil'den Joachim Löw ve transfer açıklaması! Amerika'dan teklif aldım
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'ndan eski hocası Joachim Löw'e dair açıklamalarda bulundu. 32 Yaşındaki oyuncu, Alman basınına yaptığı konuşmada, Joachim Löw'ü Fenerbahçe maçına çağırdığını ifade etti. Öte yandan Özil, Amerika'dan transfer teklifi aldığını duyurdu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Almanya Milli Takımı ile yollarını ayırmasının ardından bir daha geri dönmeyeceğini açıklayan Mesut Özil, o günlerde Joachim Löw ile görüşme gerçekleştirmiş ve aralarında soğukluk yaşanmıştı. Özil, bu özel görüşmeden de olumsuz ayrılarak milli takıma dönmeyeceğini açıklamıştı.
Geçtiğimiz yaz Almanya Milli Takımı ile yollarını ayıran Löw Özil için, "Birbizimizle tekrar konuşacağımız ve görüşeceğimiz anlar olacak. Bir gün bunu mutlaka gerçekleştireceğiz." demişti.
BU KEZ ÖZİL ÇAĞIRDI
Yaşanan bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Eintracht Frankfurt maçı öncesi Löw'e buluşma teklifi yaptığını duyurdu.
Alman teknik direktör ile corona virüsü nedeniyle görüşemeyeceklerini belirten Özil, "Löw İstanbul'u çok iyi biliyor. Buradaki yetkili isimler dahil herkesi tanıyor. Onu Fenerbahçe'nin iç saha maçına davet ettim." dedi.
AMERİKA'DAN TEKLİF ALDIM
Fenerbahçe'ye gelmek için ABD'den gelen teklifi reddettiğini söyleyen tecrübeli oyuncu, "Fenerbahçe her zaman benim favori kulübümdü. Yıl başında ABD'den de teklif aldım, başka teklifler de oldu ancak Fenerbahçe denkleme girdikten sonra gerisi önemli değildi." ifadelerini kullandı.
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