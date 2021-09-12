FENERBAHÇE FESHETTİ PEROTTI MESAJ YAZDI

33 yaşındaki oyuncu, bu yorumunun ardından kişisel hesabından bir gönderi daha paylaştı, "Yakında olanları bütün gerçeği ile anlatacağım" dedi. Daha sonra bir açıklama daha yapan Perotti, "Fenerbahçe hakkında kötü konuşmayacağım. Sadece neden kulüpte devam etmediğimi ve sakatlıkla alakalı tüm gerçekleri anlatacağım" ifadelerini kullandı.