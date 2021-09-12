Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ayrılan Diego Perotti konuştu! "Terk edilmiş hissettim"
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen Arjantinli yıldız Diego Perotti'nin yaz transfer döneminde sözleşmesi feshedilmişti. Alınan bu kararın ardından tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bütün gerçeği anlatacağım" demişti. Perotti, Arjantin basınına yaptığı açıklamayla sessizliğini bozdu. İşte o açıklamalar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği Arjantinli Diego Perotti, sessizliğini bozdu.
2 Eylül'de transferin son günü Fenerbahçe, 33 yaşındaki Diego Perotti'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Arjantinli oyuncu, Sarı Lacivertli ekibin yaptığı fesih duyurusunun altına "Şimdi her şey hakkında doğruları söylemekte özgürüm" yorumunu yaptı.
FENERBAHÇE FESHETTİ PEROTTI MESAJ YAZDI
33 yaşındaki oyuncu, bu yorumunun ardından kişisel hesabından bir gönderi daha paylaştı, "Yakında olanları bütün gerçeği ile anlatacağım" dedi. Daha sonra bir açıklama daha yapan Perotti, "Fenerbahçe hakkında kötü konuşmayacağım. Sadece neden kulüpte devam etmediğimi ve sakatlıkla alakalı tüm gerçekleri anlatacağım" ifadelerini kullandı.
"TERK EDİLMİŞ HİSSETTİM"
Ajansspor'un Arjantin basınından derlediği habere göre Perotti, "Ne yazık ki tendonumun yırtılması sonrasında kulüpte kötü bir deneyim yaşadım ve Fenerbahçe tarafından terk edilmiş hissettim" dedi.
"EN İYİSİ SÖZLEŞMESİ FESHETMEKTİ"
Fenerbahçe'nin kendisini uzaklaştırdığını söyleyen Arjantinli futbolcu, "En iyisi sözleşmeyi feshetmekti" diye konuştu.
Kariyerinin sonuna geldikçe yaşadıklarını anlamının zor olduğunu vurgulayan Perotti, kendisiyle ilgilenmeyi bırakan arkadaşlarına da sitem etti. Perotti, eski kulübü Boca Juniors'tan kimsenin kendisiyle temasa geçmediğini de belirtti.
39 MAÇ KAÇIRDI
2020 yılında transfer edilen Perotti, geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 39 karşılaşmada forma giyememişti. Arjantinli oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam ediyordu.
Şu an kulüpsüz durumda bulunan Diego Perotti, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 4 maça çıkıp 192 dakika sahada kaldı. Arjantinli oyuncu, bu sürede 3 gol atarken asist yapmayı başaramadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası