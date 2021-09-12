12 Eylül 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ayrılan Diego Perotti konuştu! "Terk edilmiş hissettim"

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen Arjantinli yıldız Diego Perotti'nin yaz transfer döneminde sözleşmesi feshedilmişti. Alınan bu kararın ardından tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bütün gerçeği anlatacağım" demişti. Perotti, Arjantin basınına yaptığı açıklamayla sessizliğini bozdu. İşte o açıklamalar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’den ayrılan Diego Perotti konuştu! Terk edilmiş hissettim
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.09.2021

Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği Arjantinli Diego Perotti, sessizliğini bozdu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’den ayrılan Diego Perotti konuştu! Terk edilmiş hissettim

2 Eylül'de transferin son günü Fenerbahçe, 33 yaşındaki Diego Perotti'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Arjantinli oyuncu, Sarı Lacivertli ekibin yaptığı fesih duyurusunun altına "Şimdi her şey hakkında doğruları söylemekte özgürüm" yorumunu yaptı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’den ayrılan Diego Perotti konuştu! Terk edilmiş hissettim

FENERBAHÇE FESHETTİ PEROTTI MESAJ YAZDI

33 yaşındaki oyuncu, bu yorumunun ardından kişisel hesabından bir gönderi daha paylaştı, "Yakında olanları bütün gerçeği ile anlatacağım" dedi. Daha sonra bir açıklama daha yapan Perotti, "Fenerbahçe hakkında kötü konuşmayacağım. Sadece neden kulüpte devam etmediğimi ve sakatlıkla alakalı tüm gerçekleri anlatacağım" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’den ayrılan Diego Perotti konuştu! Terk edilmiş hissettim

"TERK EDİLMİŞ HİSSETTİM"

Ajansspor'un Arjantin basınından derlediği habere göre Perotti, "Ne yazık ki tendonumun yırtılması sonrasında kulüpte kötü bir deneyim yaşadım ve Fenerbahçe tarafından terk edilmiş hissettim" dedi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’den ayrılan Diego Perotti konuştu! Terk edilmiş hissettim

"EN İYİSİ SÖZLEŞMESİ FESHETMEKTİ"

Fenerbahçe'nin kendisini uzaklaştırdığını söyleyen Arjantinli futbolcu, "En iyisi sözleşmeyi feshetmekti" diye konuştu.
Kariyerinin sonuna geldikçe yaşadıklarını anlamının zor olduğunu vurgulayan Perotti, kendisiyle ilgilenmeyi bırakan arkadaşlarına da sitem etti. Perotti, eski kulübü Boca Juniors'tan kimsenin kendisiyle temasa geçmediğini de belirtti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’den ayrılan Diego Perotti konuştu! Terk edilmiş hissettim

39 MAÇ KAÇIRDI

2020 yılında transfer edilen Perotti, geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 39 karşılaşmada forma giyememişti. Arjantinli oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam ediyordu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’den ayrılan Diego Perotti konuştu! Terk edilmiş hissettim

Şu an kulüpsüz durumda bulunan Diego Perotti, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 4 maça çıkıp 192 dakika sahada kaldı. Arjantinli oyuncu, bu sürede 3 gol atarken asist yapmayı başaramadı.

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