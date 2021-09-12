Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'dan Attila Szalai açıklaması!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u konuk edecek. Maç öncesi sarı lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira, açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, Attila Szalai'nin yedek kulübesinde olmasıyla ilgili olarak, "Szalai 9 günde 3 maç oynadı. Hepsinde 90 dakika oynadı. Yorgunluk var. Sakatlık olmaması açısından oyuncuları korumamız gerekiyor" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
İŞTE PEREIRA'NIN AÇIKLAMALARI:
"Mili takım arasında gençlerle çalışmak zorunda kaldık. Yeni transferler de aramıza katıldı. Dün ilk defa bütün takım antrenman yapma imkanımız oldu.
Attila Szalai 9 günde 3 maç oynadı. Hepsinde 90 dakika oynadı. Yorgunluk var. Sakatlık olmaması açısından oyuncuları korumamız gerekiyor. Valencia da keza öyle. Valencia çok uzun bir yolculukla çıkıp dün buraya vardı.
Bu oyuncuları da korumamız gerekiyor sakatlıktan. Mevcut sakatlıktan çıkan oyuncularım da var. Tüm bunları değerlendirince böyle bir 11 çıkardım. Önümüzde bir Avrupa Ligi maçı da var. Oyuncuları sakatlıktan korumamız gerekiyor. Biz kadro için seçimlerimizi yaparken tüm bu değerlendirmeleri yapmamız gerekiyor."
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